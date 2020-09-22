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Izıpızı Ekran Gözlükleri, Mavi Işığın Gözlere Olumsuz Etkisini Önlüyor

Ekran gözlükleri yetişkin ve çocuklar için gözleri ekranların zararlı etkilerinden korumak üzere geliştirildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Eylül 2020 Salı 13:41
Izıpızı Ekran Gözlükleri, Mavi Işığın Gözlere Olumsuz Etkisini Önlüyor
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Dijital çağın gereği olarak iş hayatından eğitim hayatına kadar her alanda kullandığımız bilgisayar, TV, akıllı telefon ve tabletlerin mavi ışıklı ekranları göz yorulması, göz kuruluğu, gözlerde yanma ve baş ağrısı gibi birçok olumsuz etkiyi de beraberinde getiriyor.

Paris’in ikonik gözlük markası Izipizi, her an karşı karşıya kaldığımız mavi ışık yayan ekranlardan gözlerimizi korumak için yetişkin ve çocuklara özel ekran gözlükleri geliştirdi. Izipizi ekran gözlükleri zararlı mavi ışığın % 40'ını filtreleyen lenslerle görüş kalitesini yükseltirken gözleri koruyor.

Çocukların gözleri Izipizi ekran gözlükleriyle koruma altında

Çocuklar online eğitim sistemi ve değişen yeni sosyal hayatlarıyla birlikte artık bizden daha çok mavi ekranlarla baş başa kalıyorlar. Gün içinde gözlerini tabletlerden ve ekranlardan ayırmayan çocuklar için ailelerin imdadına Izipizi yetişiyor. Izipizi, göz sağlığını koruma bilinciyle 3-10 yaş arası için Screen Junior ekran gözlüklerini tasarladı. Izipizi ekran gözlükleri ile çocukların gözleri artık ekran karşısında daha güvenli.

Izipizi ekran gözlükleri, her yaşa uygun özel filtreli lenslerle gözleri koruma altına alarak çocukların ve yetişkinlerin günlük hayatına kalite getirirken vazgeçilmez bir aksesuar oluyor.

Pop Corner Hakkında;

2012 yılından buyana global pazarda trend olmaya başlayan markaları keşfederek Türkiye’ye getiren Can Yörükoğlu tarafından kurulan Pop Corner, Izipizi, The White Brand, Chimi, Wouf gibi ikonik markaları modaseverlerle buluşturuyor. www.popcorner.com.tr

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