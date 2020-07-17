İşitme Cihazı Çeşitleri

Hastaların duyma kaybı seviyeleri, kulak yapıları, yaşam tarzları ve bütçeleri gibi farklı değişkenlere göre karar vermesi gerekir.

İşitme cihazları teknolojik anlamda analog ve dijital olarak ikiye ayrılır. Dijital işitme cihazları analog işitme cihazlarına göre daha avantajlıdır. Analog olanlar sadece dışarıdaki sesleri yükseltirken, dijital olanlar sesi yükseltip aynı zamanda çevre gürültüsünü azaltma ve sesi iyileştirme gibi imkanlar sunmaktadır.İşitme cihazları sesi iç kulağa ulaştırma yöntemlerinden tutun da, nereye ve nasıl takıldığına bağlı olarak birçok şekilde gruplandırılabilmektedir.

Kulak Arkası İşitme Cihazları

Hafif işitme kayıplarından çok ileri kayıplara kadar kullanılabilen kulak arkası işitme cihazları, çocuk ve bebek hastalarda mutlaka uygulanan modeldir. Bu model işitme cihazları kişiye özel kulak kalıpları ile birlikte kullanılır. İşitme cihazı ve kulak kalıbı olmak üzere iki parçadan oluşur. Kulak kalıbı dış kulak ve dış kulak kanalına yerleştirilir, işitme cihazı ise kulak kepçesinin arkasında yer alır. Kontrolün daha kolay sağlandığı cihazlardır.

Kulak İçi İşitme Cihazları

Hafiften orta seviye işitme kayıpları için uygun olmakla birlikte çocuklarda ve bebeklerde kullanılması uygun değildir. Kulak içi işitme cihazları kanal içi işitme cihazlarına göre daha büyüktür ancak düğmeleri sayesinde hastalara daha fazla kontrol sağlar.

Kanal İçi İşitme Cihazları

Bu işitme cihazları kişilerin kulak ölçüsüne göre yapıldıkları için dışarıdan fark edilmeleri çok zordur. Hastaların kulak ölçülerine özel olarak yapıldığı için kullanımı kolaydır. Hastaların kulak yolu, kulak zarı, el göz koordinasyonu ve işitme kaybı seviyelerine göre uzmanlar tarafından önerilir. Yapısı gereği çocuk ve bebeklerde kullanımı uygun değildir.

Kemik Yolu İşitme Cihazları

Hava yolu ile sesin iç kulağa iletilemediği hastalarda kullanılan cihazlardır. Dışarıdan gelen sesler iç kulağa kafatası kemikleri sayesinde iletilir. Kulak kepçesinin arkasında bulunan mastoid kemik üzerine yerleştirilir. Gözlük tipi ve taç tipi işitme cihazları bu cihazlardandır.

Kemiğe İmplante İşitme Cihazları

Bu cihazlar kemik yolu işitme cihazları ile aynı mantıkta çalışırlar. Yine ses kulak arkasındaki mastoid kemik üzerinden iç kulağa iletilir. Buradaki fark işitme cihazının bir kısmının cerrahi işlemle kemik içine yerleştirilmesidir. Cihazın kalan asıl kısmı ise kulağın arka tarafnda kalır.

Cep Tipi İşitme Cihazları

Elde, cepte veya çantada taşınabilen daha büyük boyutlu cihazlardır.Bir kordon yardımı ile kulak kalıbına bağlanarak kullanılmaktadır. Kaset çalara benzeyen bu cihazlar teknolojinin ilerlemesi ve estetik kaygıların her geçen gün artması ile birlikte daha az kullanılmaya başlanmıştır. Çok ileri seviyede işitme kaybı yaşayan çocuk ve yaşlı hastalar için kullanımı çok kolaydır.