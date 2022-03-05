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İBB Obeziteye de El Attı :Türkiye de 3 Kişiden 1’i Obez

İBB, halk sağlığı sorununa dönüşen obeziteye karşı aktif mücadele dönemini ‘Obeziteyle Mücadele Eylem Planı’ ile başlattı. Yerel yönetimlere model olacak strateji belgesini açıklayan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan, Türkiye’nin obezitede geldiği noktayı, “Ülkemizde her 3 kişiden 1’i obez. Bu konuda Avrupa'da ilk sıradayız. OECD ülkeleri içinde de ABD’den sonra en yüksek ikinci ülke konumundayız” ifadeleriyle paylaştı. Arslan, İstanbulluları obeziteye karşı harekete geçme çağrısı yaptı ve 6 maddelik eylem planını açıkladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Mart 2022 Cumartesi 17:20
İBB Obeziteye de El Attı :Türkiye de 3 Kişiden 1’i Obez
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ‘obeziteye yönelik çalışmalarında yeni vizyonunu açıkladı. ‘Obeziteyle Mücadele Eylem Planı’nı kamuoyuyla paylaşan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan, obezitenin tüm insanlığı tehdit eden en önemli sağlık sorunlarının başında geldiğini söyledi. Türkiye’de her 3 kişiden birinin obeziteden muzdarip olduğu bilgisini veren Arslan, “Obezitede Avrupa'da ilk sıradayız. Dahası OECD ülkeleri içinde de ABD’den sonra obez oranı en yüksek ikinci ülke konumundayız. Genel olarak obezite, bir yetişkin hastalığı gibi algılansa da, çocukluk çağı obezitesi de maalesef artık küresel boyutta halk sağlığı sorunu” dedi.

6 MADDELİK ANA PLAN

Cemal Reşit Rey Konser Salon’unda gerçekleşen programda İBB’nin yol haritasını açıklayan Arslan, bugüne kadar bu yönde hayata geçirilen; İstanbul Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi (İSADEM) eğitimleri, harekete teşvik eden ‘Yürü Be İstanbul’ uygulaması, 35 bin bisikletin öğrencilerin kullanımına sunulduğu ‘Pedalist’ gibi proje ve hizmetlerden örnekler paylaştı. Toplumu kucaklayan aksiyon ilkeleri geliştirdiklerini belirten Arslan, ‘Obeziteyle Mücadele Eylem Planı’nın 6 ana başlıktan oluşan önerilerini şöyle sıraladı:

1) Çocukluk Çağı Obezitesini Önlemek

2) Sağlıklı Beslenme İmkânlarını Geliştirmek

3)Üçüncü olarak Sağlıklı Beslenmeye Yönelik Tutum ve Davranış Değişikliğini Desteklemek

4) Aktif Hareketlilik Altyapısını Kent Genelinde Yaygınlaştırmak

5) Aktif Hareketlilik Kültürünü Gündelik Yaşamın Bir Parçası Haline Getirmek

6)Sağlıklı Bir Yaşam için İş Birliklerini Geliştirmek, İzleme ve Takip Mekanizması Kurmak

Koruyucu sağlık hizmetlerini yaygınlaştıracak iş birlikleri oluşturmayı hedeflediklerini belirten Arslan, “16 milyon İstanbulluyu genciyle yaşlısıyla obeziteye karşı harekete geçmeye çağırıyoruz. Hedefimiz hareket etmeyi ve sağlıklı beslenebilmeyi her İstanbullunun hayatının parçası haline getirmek” diye konuştu.

DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLECEK

İBB Sağlık Dairesi Başkanı Önder Yüksel Eryiğit, ‘Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşam Koordinatörlüğü’ ile tüm belediye birimleri ve paydaşlarla İstanbulluların sağlıklı bir yaşama kavuşması için çalıştıklarını aktardı. Sağlıklı beslenme ve obezite konusunda danışmanlık hizmeti sunmayı planladıklarını kaydeden Eryiğit “İstanbulluların, sağlıklı bir yaşam için hazırladığımız tüm hizmetleri talep etmelerini, sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivite alışkanlığını bir yaşam tarzı haline getirmelerini önemsiyoruz” dedi.

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