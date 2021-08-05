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Göz Çevresi Sorunlarına Etkili Tedavi !

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hakan Yüzer konu ile ilgili bilgiler verdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Ağustos 2021 Perşembe 13:39
Göz Çevresi Sorunlarına Etkili Tedavi !
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Göz çevresi ve altında meydana gelen deformasyonlar estetik kaygılara sebep olduğu gibi, kişiyi olduğundan daha yaşlı göstermekte, günün her saati yorgun bir çehrenin oluşmasına neden olmaktadır. Göz çevresine yapılan kozmetik müdahaleler, kürler, kremler kısa süreli olarak olumsuzlukları kapatsa bile, ortaya çıkan estetik kayıpların kalıcı olarak giderilmesinde etkili olamazlar.

Agnes tedavisi olarak da bilinen yöntem sayesinde herhangi bir kesi yapılmadan ve dikiş kullanılmadan göz altı ve çevresinde oluşan deformasyonlar giderilmektedir. Agnes tedavisi, ameliyat olmaktan çekinen tüm hastalara kolaylıkla uygulanabilen bir tedavi yöntemidir. Göz çevresinde oluşan morarma veya koyulaşmalar, torbalanmalar, halka oluşumlarının ortadan kaldırılması amacıyla uygulanmaktadır.

Göz altı morluğu nedir,sebepleri nelerdir ?
 ‘’Göz altı morlukları’’ aslında farklı göz etrafı görüntüleri için ortak bir isim olarak kullanılmaktadır. Özellikle açık kahverengiden siyaha kadar giden, göz etrafının normal yanak deri renginden daha koyu renkte görünmesidir. Biz buna ‘’göz etrafı pigmentasyonu’’ diyoruz. Bunun dışında kırmızı ile mor renk arası olan cilt altında damarlar görünmesi ile karakterize olan farklı bir grup da vardır. Göz altı morluklarının sebebinin başında genetik faktörler gelir. Vücudun kan akımının bozulduğu, toksinlerin atıldığı lenfatik sistemin iyi çalışmadığı her durum göz etrafında renk değişikliklerine neden olmaktadır. Bu sistemlerin bozulmasının başlangıç döneminde bile kendini göz etrafı morluğu olarak gösterebilir. Sigara, stres, manyetizma, ağır metaller, uykusuzluk, ultraviyole, alkol, beslenme problemleri göz etrafı morluklarının sebebidir.
 

Göz altı torbalarının oluşma sebepleri nelerdir?

Göz altında oluşan torbalar, genetik yapı, alerjiler, uykusuzluk, stres, su kaybı, yaşlanma, sigara ve alkol kullanımı, beslenmeye bağlı ödem oluşumları gibi farklı sebeplere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Göz altlarında hafif şişme, koyu renkli halka oluşumları, sarkmış veya gevşek cilt yapısı torba oluşumunun belirtileri arasındadır. Farklı derecelerde görülen göz altı torbaları 3 farklı tipte incelenmektedir.

Tip 1: Göz altlarında belli belirsiz derecede yağ birikmesi

Tip 2: Fark edilebilir derecede ve yarım ay şeklinde yağ birikimleri

Tip 3: Gözlerin belirgin bir şekilde yorgun görünmesine sebep olan yarım ay şeklinde oldukça belirgin torbaların oluşması şeklindedir.

Agnes RF Göz Altı Torbası Tedavisi Nedir? Nasıl Uygulanır?

Agnes göz altı torba tedavisi, farklı etkiler sebebiyle göz altlarında oluşan torbalanma ve morlukların radyofrekans enerjisi kullanılarak tedavi edilmesini sağlayan bir yöntemdir. Göz altı torbalarının ameliyatsız, acısız ve kesi yapılmadan alınmasına yönelik olarak kullanılan bu yöntem, göz altlarında ameliyat izi görmek istemeyen herkesin yararlanabileceği bir uygulamadır. Tedavide öne çıkan en öneli unsur, uygulamanın uzman bir doktor tarafından yapılmasının gerekli oluşudur. Çünkü göz çevresinin oldukça hassas bir yapıda olması, bu bölgede yapılacak uygulamaların azami dikkatle yapılmasını zorunlu kılmaktadır.

Uygulama Nasıl Yapılır?

Agnes göz altı torbası tedavi yönteminde göz çevresi anestezik etkiye sahip krem kullanılmak suretiyle uyuşturulmakta, radyofrekans cihazının başlığında bulunan küçük iğnelerle göz çevresindeki torba oluşumları giderilmektedir. Uygulama hasta konforu açısından da oldukça uygun şartlar içermektedir. İşlem sırasında herhangi bir cilt ısınması, yanma ve acı oluşması söz konusu değildir. Kontrollü bir şekilde uygulanan tedavi, 40 dakika kadar kısa bir süre içerisinde yapılmaktadır.

Tedavi Sonrasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Oldukça kısa bir süre içerisinde ve hasta konforunun en üst düzeyde sağlandığı seans sonrasında, hafif kızarıklıkların oluşması olağan bir durumdur. Hasta yaklaşık 1 hafta süreyle sauna ve buhar banyosundan kaçınmalı, yüz maskesi ve kimyasal içeriğe sahip kozmetik ürünlerin kullanımına ara vermelidir. Tedavi sonrasında oluşması muhtemel kızarıklıklara elle müdahale edilmeden kendiliğinden düzelmesi beklenmelidir. Göz altı torbalarının ameliyatsız bir şekilde tedavi edilmesine olanak sağlayan agnes uygulamasının etkileri kısa bir süre sonra kendisini göstermektedir. Etki süresi bireyin cilt yapısına bağlı olarak 3 ile 5 yıl arasında sürmekte, dileyen hastalar tekrarlanan tedavilerle uzun yıllar boyu göz altı torbalanması sorunundan kurtulmaktadır.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

 

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