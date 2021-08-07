Fransız Askısı Nedir?

Yaklaşık olarak 45 dakika ile 1 saat arasında süren İzmir Fransız askısı sayesinde insanların yüz hatlarının iyileştirilmesi sağlanabilir. Bu yöntemin uygulanması aşamasında lokal anestezi uygulanarak hastanın deri altına işlem uygulanır. Uygulama esnasında kaybolan ve zarar vermeyen iplikçikler kullanılarak hastalarda gerginlik sağlanması mümkün olur.

Fransız Askısı Avantajları Nelerdir?

Birçok yerde kullanılan bir yöntem olan İzmir Fransız askısı yöntemi dıştan belli olmayan izler barındırmayan bir yöntem olduğu için tercih edilir. Aynı zamanda bu yöntem ameliyat gerektirmeyen bir yöntem olduğu için ön plana çıkar. Yapılan işlemlerin deri altına uygulanması ile birlikte görünüm aşamasında bir iz kalmaması da yine artıları arasında bulunur. Son zamanlarda bu yöntemin uygulanması anti aging işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile sağlanır.

Ameliyatsız Yüz Germe Kimler İçin Uygundur?

Zamanla meydana gelen sarkmaların giderilmesi aşamasında İzmir ameliyatsız yüz germe işlemlerine ihtiyaç duyulur. Başta Fransız askısı olmak üzere bunların dışında birçok yöntemin kullanılması söz konusudur. Aynı zamanda bu yöntemin uygulanması ile birlikte insanların ciltlerinde oluşan çatlakların giderilmesi de mümkündür.

Yüz hatlarında oluşan bozulmaların bu aşamada önüne geçen bu yöntem genellikle ameliyat olmamak isteyen kişiler tarafından tercih edilir. Uygulamasının basit olmasının yanı sıra işlemin zararsız ve yan etkisiz olması da yine tercih edilmesi nedenleri arasında yer alır. Bu tür işlemlerin uygulanması aşamasında farklı hasta gruplarının ihtiyaçları karşılanabilir.

Ameliyatsız Yüz Germe Etkisi Ne Kadar Sürer?

HIFU tekniği kullanılarak yapılan İzmir ameliyatsız yüz germe işlemlerinin kişinin bakım alışkanlıklarına göre iki seneye kadar etkilerinin görülmesi mümkündür. İlk etkilerinin ortaya çıkması aşamasında ise genellikle 2 ay beklemek gereklidir.

Kişinin beklentilerinin karşılanması aşamasında İzmir ameliyatsız yüz germe yöntemleri arasında bulunan HIFU tekniği aşamasında ultrason dalgaları kullanılarak hastalarda başarılı bir tedavi mümkündür. Bunun dışında ip ile yüz germe işlemleri de yine ameliyatsız yöntemler arasında yer alır.

Ameliyatsız İple Yüz Germe Yöntemleri Nelerdir?

Yüz germe işlemleri aşamasında peeling, dolgu gibi işlemler kullanılır. Bunun yanı sıra İzmir ameliyatsız iple yüz germe işlemleri de kullanılır. Bu yöntemde kişinin yüz boyun ya da farklı vücut bölgelerinde ihtiyaç duyulan gerginlik ortaya konulur. Aynı zamanda bu yöntemin uygulanması insanların ameliyat korkularının ortadan kaldırılmasını sağlar. Kılçık yapıda olan ameliyat iplerinin kullanımı bu aşamada görülür.

Aynı zamanda Fransız askısı denilen yöntem de yine İzmir iple yüz germe işlemleri arasına girer. Son zamanlarda bu yöntemin uygulanması aşamasında lokal anestezi uygulanarak tedavi sağlanır. İnsanların hızlı bir şekilde sonuç alabilmelerine imkân tanıyan bir işlemdir.

Ameliyatsız İple Yüz Germe Fiyatları

Fiyat olarak bakıldığında ise birçok farklı sağlık merkezinde bu yöntemin uygulanması söz konusu olduğundan dolayı makul fiyatlar mümkündür. Aynı zamanda bu yöntemin uygulanması ile birlikte hastaların uzun süreli genç görünmesi mümkün olduğundan dolayı da tercih edilen bir yöntemdir.

Son zamanlarda bu yöntemin uygulanması aşamasında hastanın durumuna ya da farklı nedenlere bakarak değişik fiyatlar karşımıza çıkar. Sonuç olarak ameliyatsız işlem yaptırmak isteyenler tarafından tercih edilir. Günümüzde İzmir ameliyatsız iple yüz germe işlemlerini uygun fiyatla temin etmek mümkündür.