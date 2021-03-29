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Doğu Avrupa Pazarı Büyüme Stratejisinin Bir Parçası Olarak Sırbistan'a Giriyor

Bel Medic’in %70 hissesinin satın alımı için bağlayıcı sözleşmeler imzalandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Mart 2021 Pazartesi 12:02
Doğu Avrupa Pazarı Büyüme Stratejisinin Bir Parçası Olarak Sırbistan'a Giriyor
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Sırbistan, Acıbadem’in Avrupa portföyündeki 6. hastane ve faaliyet gösterdiği 4. yabancı ülke olacak. (Bulgaristan’da 3 hastane, Hollanda ve Makedonya’da 1’er hastane)

Bel Medic mevcutta 1 hastane ve 5 klinik ile faaliyet gösteriyor.

Acıbadem’in global marka ve repütasyonundan faydalanılarak, ülkedeki sağlık hizmetinin en yüksek seviyede verilmesi sağlanacak.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”), iştiraki Acıbadem City Clinic B.V. (“ACC BV”), aracılığıyla Sırbistan’ın önde gelen özel sağlık sunucularından olan Bel Medic Grup’un (“Bel Medic”) satın alımı için bağlayıcı sözleşmelerin imzalandığını kamuoyuna açıkladı.

İşlem kapsamında Bel Medic’in hisselerinin %70’i, Acıbadem’in Doğu Avrupa’daki yatırımlarını yaptığı şirket olan ACC BV tarafından alınacak.

1995 yılında Dr. Jasmina Knezevic ve Milan Knezevic tarafından kurulan ve Belgrad’ta hizmet veren Bel Medic, Sırbistan’ın lider premium özel sağlık kuruluşu. Grubun, 1 genel hastane ve 5 ayaktan tedavi merkezi bulunuyor.

Grup, “Acıbadem Bel Medic” adı altında faaliyetlerine devam edecek.

Acıbadem Sağlık Grubu Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı, Mehmet Ali Aydınlar, “Acıbadem’in Avrupa’daki 6. hastanesinin Belgrad’da olmasından mutluluk duymaktayız. Bu anlaşma ile Acıbadem’in uluslararası bilgi ve birikimini Sırbistan’a da götüreceğiz. İnanıyorum ki, Bel Medic ile yakalayacağımız sinerjiyle birlikte, ülkedeki sağlık hizmetleri çok daha üst seviyelere çıkacaktır” dedi.

Bel Medic’in Kurucusu ve CEO’su, Jasmina Knezevic, “Bel Medic’in dünya çapında bir hastane zincirinin parçası olması benim için büyük bir mutluluk. Acıbadem, ayrıca, Sırbistan’da lider yabancı sağlık kuruluşu olarak bilinmektedir. Benim açımdan, her iki kurumun da en yüksek kaliteli sağlık hizmeti, mükemmel hasta sağlığı ve memnuniyeti gibi ana değerlere sahip olması son derece önemli. Eminim ki, Bel Medic ve Acıbadem markalarının stratejik birleşmesi hem premium seviyede sağlık hizmeti hem de Sırp ekonomisine önemli etkisi olacaktır.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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