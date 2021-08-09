banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 29
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1432.21
ALTIN
482.31
DOLAR
8.6547
STERLİN
11.9991
EURO
10.1739
Gebelikte Tiroid Hastalıkları Anneyi Olduğu Kadar Bebeği de Etkiliyor
Gebelikte Tiroid Hastalıkları Anneyi Olduğu...
Arı Zehri Nedir? Arı Zehrinin Faydaları Var Mı?
Son Dakika
Arı Zehri Nedir? Arı Zehrinin...
Dilek İmamoğlu Ve İstanbul Vakfı'nın Yardım Tırı Afet Bölgesinde
Dilek İmamoğlu Ve İstanbul Vakfı'nın...
Ulus Üretici Pazarı Hizmete Açıldı
Ulus Üretici Pazarı Hizmete Açıldı

Dikkat! Aşırı Sıcak Ve Nem Beyin Hastalıklarına Yol Açıyor

Yaşlıların ve bebeklerin sıvı tüketimine özen gösterilmeli Aşırı sıcak ve nemde uzun süre kalmanın öncelikle insanın metabolik yapısını etkilediğini belirten uzmanlar, sıcak havalarda beyin ve damar hastalıklarının artışına dikkat çekiyor. Uzmanlar, yaz aylarında sıvı kaybı arttığı için özellikle yaşlılar ile bebeklerde sıvı ve elektrolit dengesi bozukluklarının ortaya çıktığına işaret ediyor. Uzmanlara göre bu durum, yaşlılarda beyin ve damar hastalıklarının tetiklenmesine yol açabiliyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Ağustos 2021 Pazartesi 18:26
Dikkat! Aşırı Sıcak Ve Nem Beyin Hastalıklarına Yol Açıyor
banner171

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahı Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa, yaz aylarında görülen omurga ve omurilik travmaları ile beyin hastalıklarına yol açan etkenlerden bahsetti. 

Doğal değişiklikler insan yapısını etkiliyor

Doğayla insanın ilişkisinin insanın var oluşuyla başladığını ve hep devam ettiğini belirten Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa, “Her ne kadar bugün kentler doğadan uzaklaşılmış, sentetik olarak oluşturulmuş olan yapılar olsa da hep doğayla iç içeyiz. Dolayısıyla doğadaki her türlü olaydan etkileniyoruz. Soğuktan, sıcaktan, nemden, rüzgardan, yağıştan etkileniyoruz. Doğal tüm değişiklikler bizlerde duygusal olarak, metabolik olarak, endokrin olarak her türlü yapımızı etkiliyor.” dedi.

Aşırı sıcak ve nem metabolik yapıyı bozuyor

Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa, yaz aylarında da insanın tolere edebildiği bazı aralıklar olduğunu söyledi ve sözlerine şöyle devam etti:

“Aşırı sıcakta, nemde uzun süre kalmak öncelikle metabolik olarak insanı etkiliyor ve bütün beden fonksiyonlarına da belli bir maruz kalma durumundan sonra yansıyor. Dolayısıyla daha çok beyin damar hastalıkları görülüyor. Yaz aylarında yaşam biçimi değişiyor. Belki daha hareketli bir yaşam tarzı ortaya çıkıyor, bu da travmaları artırabiliyor. Örneğin yaz aylarında denize giriliyor, başka sporlar yapılıyor. Bunlara bağlı olarak kafa travmaları, omurga – omurilik travmaları daha çok artabiliyor.”

Sıvı kaybı beyin hastalıklarını tetikliyor

Yaz aylarında ve kış aylarındaki hava değişiminin vücutta kaçınılmaz etkiler yarattığını vurgulayan Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa, “Sıcakta kalmamak ve yeterli sıvı almak oldukça önemli. Çünkü yaz aylarında sıvı kaybı artıyor ve sıvıya oldukça ihtiyaç duyuluyor. Özellikle yaşlılar ile bebeklerde sıvı ve elektrolit dengesi bozuklukları ortaya çıkabiliyor. Yaşlı bir insanda sıvı kaybı, aşırı terleme, yeterince sıvı alamamak, sıvı – elektrolit dengesi bozukluklarının ortaya çıkması da beyin damar hastalıklarının tetiklenmesine yol açabiliyor.” ifadelerini kullandı.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bilgisayarda Fazla Vakit Geçirenler Dikkat !
Bilgisayarda Fazla Vakit Geçirenler Dikkat !
Gebelikte Tiroid Hastalıkları Anneyi Olduğu Kadar Bebeği de Etkiliyor
Gebelikte Tiroid Hastalıkları Anneyi Olduğu Kadar Bebeği de Etkiliyor
Kişinin İyi Bir Dengeye Sahip Olması Neden Önemlidir?
Kişinin İyi Bir Dengeye Sahip Olması Neden Önemlidir?
Fransız Askısı Nedir ?
Fransız Askısı Nedir ?
Uyku Sorunlarına İyi Gelen 9 Besin
Uyku Sorunlarına İyi Gelen 9 Besin

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169