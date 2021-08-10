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Burun Tıkanıklığı Dişleri Çürütüyor!

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç.Dr.Yavuz Selim  Yıldırım konu ile ilgili bilgiler verdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Ağustos 2021 Salı 13:31
Burun Tıkanıklığı Dişleri Çürütüyor!
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Burun tıkanıklığı her yaş grubunda görülebilen önemli problemlerden bir tanesidir. Çocukluktan erişkin yaşa kadar her yaş grubunda farklı farklı semptomlar oluşturuyor, burun tıkanıklığı yapan geniz eti,çocuklarda süt dişlerinin çürümesini hızlandırıyor.Yeni çıkan dişlerin diziliminde ve çene gelişiminde problem oluşturuyor.Yine burun tıkanıklığına bağlı konuşma ve uyku problemleri oluşturuyor.Çocuklukta önemsenmeyen burun tıkanıklığı süt dişlerinin çabuk çürümesine neden oluyor.Bununla beraber  burun tıkanıklığı olmayanlara göre kalıcı dişlerin de ilerleyen yaşlarda daha çabuk çürüdüğü görülüyor.Yani burun tıkanıklığı çocukluktan itibaren her yaş grubunda dişleri olumsuz etkiliyor. 

Çocukluk döneminde özellikle geniz eti, ağzı açık uyuma, burnu etkileyen alerjik nedenler,  burunda biriken akıntılar ve üst solunum yolu enfeksiyonları ağızdan nefes almaya neden olarak kuru havanın ağız bölgesi ile temas etmesini sağlıyor.Kuru havada diş ve diş etlerini savunmasız bırakarak çürümeyi hızlandırıyor. 
 
Genç ,erişkin yaşlarda düşme ve çarpmalara bağlı olarak burunda gelişen kıkırdak ve kemik yamuklukları, yani yapısal sorunlar, ve alerjik nedenler burun tıkanıklığı yaparak ağız hijyeni ve diş sağlığını olumsuz etkiliyor. 

Erişkinlerde ise burun içerisinde ortaya çıkan burun etleri,  sinüzit, alerji ve konka hastalıkları yapısal sorunlarla beraber nefes almayı olumsuz etkileyerek ağızdan nefes almaya zorluyor.Bu durum ağız bölgesinin kurumasına tat değişikliklerine ve diş çürümelerine neden oluyor. 
 
Özellikle gece uyku esnasında sağlıklı bir kişinin ağız kapalı burundan nefes alıp vermesi lazımdır.Burun problemleri bunu bozarak ağızdan nefes almaya zorluyor bu şekilde çocukta ve erişkinde ağızda kuruma horlama tat değişiklikleri diş çürümeleri ve sık üst solunum yolu enfeksiyonu gibi bir çok şikayete neden oluyor. Yaz döneminde klimaların kullanılmasına bağlı erişkin ve çocuklarda kuru havaya maruz kalmak  ağızda ve burunda kuruluk yapıyor.Aynı şekilde kış döneminde kalorifer sistemi ortam havasını kurutarak yine ağız ve burun da kurumayı arttırıyor.
 
Maliyet açısından bakacak olursak özellikle diş kayıplarının artmasına bağlı diş tedavilerini dikkate aldığımızda, burun tıkanıklığını tedavi etmenin maliyeti diş tedavilerinden daha uygun hale geliyor.
 
Yine burun tıkanıklığını tedavi etmek çocuklarda gelişebilecek ağız, yüz ve çene problemlerini engelliyor.Konuşma problemlerini düzeltiyor, uyku problemlerini gideriyor ve büyüme gelişmeyi hızlandırıyor. Erişkinlerde burun tıkanıklığını gidermek özellikle uyku problemlerini azaltıyor.Buna bağlı gelişebilecek hipertansiyon, inme, üst solunum yolu enfeksiyonu ve obeziteyi azaltıyor. 
 
 İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)
Son Güncelleme: 10.08.2021 15:17
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