banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 28
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1444.46
ALTIN
483.13
DOLAR
8.5580
STERLİN
11.8775
EURO
10.0915
Gönül Dağı'nın Cemilesi “Her Karakter Yeni Bir Yolculuk”
Gönül Dağı'nın Cemilesi “Her Karakter...
Hamilelikte Ödem Neden Olur ? Korunma Yolları Nelerdir ?
Hamilelikte Ödem Neden Olur ?...
İETT’de 25 Kadın Şoför Daha Direksiyon Başında
İETT’de 25 Kadın Şoför Daha...
İmamoğlu, kahraman itfaiyecileri Yenikapı’da karşıladı
İmamoğlu, kahraman itfaiyecileri Yenikapı’da karşıladı

Bilim İnsanları Tartışıp Önerilerini Yaptı

İBB İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA), Marmara Belediyeler Birliği ve İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile ortaklaşa düzenlediği Marmara Denizi Zirvesi sona erdi. “Yaşamın Kıyısında Bir Deniz” temasıyla çevrimiçi gerçekleştirilen Zirve’de, Marmara Denizi, ekosistemden ekonomik boyuta, Kanal İstanbul’dan hukuki boyutuna kadar birçok farklı eksende, bilimsel olarak ele alındı. Zirveden çıkan sonuçlar marmara.istanbul web sitesinde yayınlanacak. 

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Ağustos 2021 Perşembe 19:15
Bilim İnsanları Tartışıp Önerilerini Yaptı
banner171

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Planlama Ajansı (İPA), Marmara Belediyeler Birliği ve İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’nın, “Yaşamın Kıyısında Bir Deniz” temasıyla ortaklaşa düzenlediği Marmara Denizi Zirvesi sona erdi. İki gün süren Zirvede, Marmara Denizi’nin bugünü ve geleceği, çeşitli başlıklar altında çok boyutlu ve geniş kapsamlı biçimde ele alındı. 

TESPİT VE ÖNERİLER ORTAYA KONULDU

Marmara Denizi’nin ekosistemi, kirlilik kaynakları, kirliliğin ekonomik boyutu, denetim ve alınması gereken tedbirler, Kanal İstanbul’un etkileri ve gelecekte neler yapılacağını dair pek çok konu altı oturumda ele alındı. Deniz bilimi, su ekosistemi, çevre mühendisliği, ekonomi, çevre hukuku gibi bilim dallarından uzmanlar tespit ve çözüm önerilerini ortaya koydu.

MARMARA DENİZİ CAN ÇEKİŞİYOR

Marmara Denizi’nin can çekiştiğine dikkat çeken İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler, şunları söyledi:

 “İstanbul denizi can çekişiyor. Son kirliliklerin nedeni olarak veya bir sonucu olarak da müsilajı yaşadık. Zirve, İBB’nin bu işe verdiği önemi, bu işe gösterdiği hassasiyeti ve çalışmalarının bilimsel olmasına çok dikkat ettiğinin de en güzel göstergesi oldu diye düşünüyorum.” 

ZİRVE YOL HARİTASI BELİRLEDİ

Zirvenin bir yol haritası belirlediğini ifade eden İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir,  “Marmara Denizi’nin bütün yönleriyle, ekonomisiyle, ekolojisiyle, arıtmasıyla ele alındığı bir zirve oldu. Çok değerli bilim insanlarının katkıları oldu. Tabii bize bir yol haritası belirlediler açıkçası” şeklinde konuştu.

KONULAR POLİTİKA ÖTESİ

Zirvede ele alınan konuların politika ötesi olduğunun altını çizen İTÜ Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Güçlü İnsel, “Burada konuşulan bütün konular politika ötesi bir şey. Dolayısıyla çocuklarımızı ve geleceğimizi ilgilendiriyor” dedi.

DENİZ İSTANBULLULARIN VAZGEÇİLMEZİ

İstanbul genelinde yaptırdıkları araştırmada, İstanbulluların, Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ve sahilleri vazgeçilmezleri olarak belirttiğini kaydeden İPA Vizyon 2050 Ofisi Koordinatörü Burcu Özüpak Güleç, Zirve’nin önemine ilişkin şu açıklamada bulundu:  

“Daha yeni yaptırdığımız bir araştırmada İstanbullulara, İstanbul’un vazgeçemeyecekleri özelliklerini sorduk. Bize, Marmara Denizi’ni, İstanbul Boğazı’nı, İstanbul’un sahillerini, vazgeçemeyecekleri özellikler olarak söylediler. Özellikle gençler. Dolayısıyla bu zirve bizim için çok önemliydi.”

SONUÇLAR MARMARA.İSTANBUL WEB SİTESİNDE YAYINLANACAK

Zirveden çıkan sonuçların marmara.istanbul web sitesinde yayınlanacağını  belirten İPA Genel Sekreteri Oktay Karagül, siteye ilişkin şu bilgileri verdi:

“Aslında bu site hem insanları bilgilendirmek hem müsilajın nasıl başladığı, nerelerde hareketli olduğu, yüzeyde nasıl gözüktüğünü anlatabilmek için oluşturuldu. İnteraktif bir site. Bundan sonra Marmara’nın geleceği ile ilgili konulara bu sitede yer vereceğiz.”

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aşırı Yüksek Sıcaklıklar, Stres Ve Kaygıya Yol Açıyor
Aşırı Yüksek Sıcaklıklar, Stres Ve Kaygıya Yol Açıyor
Hamilelikte Ödem Neden Olur ? Korunma Yolları Nelerdir ?
Hamilelikte Ödem Neden Olur ? Korunma Yolları Nelerdir ?
Tiroid Hastaları Bu Gıdalara Dikkat !
Tiroid Hastaları Bu Gıdalara Dikkat !
Bu Belirtiler Varsa Aslında Uyumuyorsunuz!
Bu Belirtiler Varsa Aslında Uyumuyorsunuz!
Burun Tıkanıklığı Dişleri Çürütüyor!
Burun Tıkanıklığı Dişleri Çürütüyor!

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169