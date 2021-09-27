Beykent Diş Hekimliği Hizmetleri Nelerdir?

Diş hekimi hizmetleri arasında birbirinden farklı hizmet türleri mevcuttur. Estetik diş hekimliğinden tutun da ortodonti süreçleri, implant diş yaptırmaktan çene cerrahisi, diş taşı temizliği, protetik tedaviler ve daha pek çok şeyi doğru bir diş hekimi ile birlikte siz de yaptırabilirsiniz. Güvenerek almak istediğiniz hizmet çerçevesinde Beykent dişçi arayışınız varsa, Büyükçekmece’de alanında uzmanlığını almış, kliniğiyle birlikte sizlere hizmet veren hekiminiz Osman Çengel bulunuyor.

Beykent diş hekimi olarak sağladığı hizmetler arasında en önemlisi olarak ağız diş ve çene cerrahisi hizmetleri, çeşitli dental implant hizmetleri, diş eti hastalıkları ve daha pek çok şey bu klinikte yer alıyor. Diş taşı temizlemeyi istediğinizde ya da benzer olarak birbirinden farklı diş dolgu, kanal tedavisi yaptırmak istediğinizde de yine başvuracağınız doktorunuz olacaktır.

Ağız ve diş sağlığıyla ilgili olarak pek çok temel dallara ayrılan tedavi yöntemlerinin birçoğunda uzmanlığını alarak, sizlere yakinen hizmet ve destek sağlayacak olan Dt. Osman Çangal ile kanal tedavisinden diş dolgusu gibi pek çok noktada tedavi alabilirsiniz. Birçok tedavi uygulamasında müsait doktordan da alacağınız randevularla beraber sağlıklı, titiz, temiz ve güvenli bir diş klinik arayışınızı da Beykent’te siz de yapabileceksiniz.

Gülüşlerinizi Güzelleştirmeye Hazır Olun

Gülüş tasarımı konusunda ağız ve diş sağlığı kliniğinden alacağınız hizmet çerçevesinde bu tedavi süreçlerinin teknoloji ile birleşiminden en iyi şekilde faydalanabilirsiniz. Profesyonel uygulamalar ile beraber Beykent diş hekimi sayesinde gülüşlerinizi düzeltmeyi, daha da iyileştirmeyi başarabilirsiniz. Profesyonel düzeyde, akademik bir bakış açısı ile beraber faydalanacağınız bu değişikliklerde etkin şekilde dişlerinizle ilgili istediğiniz değişikliği yaptırabilirsiniz.

Dişlerle ilgili porselen kaplama ile aynı anda zirkonyum diş kaplama türleriyle tanışabilirsiniz. Dişe en yakın madde ve görünüm kazandıracağınız şekilde bu kaplama türlerinde aradığınız en iyi hissiyatı da yakalayabilirsiniz. Dijital diş hekimliği sayesinde telsiz ortodonti tedavisinde, üç boyutlu laboratuvar ortamında üretilen dolgularla birlikte istediğiniz nitelikte siz de diş tedavisinden yararlanabilirsiniz.

Bu aşamaların bütününde var olacak olan profesyonel diş doktorunuzla birlikte istediğiniz hizmetlerden faydalanabileceksiniz. Eğer diş eksikliğiniz varsa tekli ya da birden fazla dişlerinizle ilgili olarak aynı şekilde Beykent implant tedavisi gibi hizmetlerle yeni bir diş yapılmasını da başarabilirsiniz.

İmplant tedavisi ile birlikte diş eti içine yerleştirilen dental bir aparat ile birlikte kök görevi gören köprü dişleriniz sayesinde sanki kendi dişinizmiş gibi boş olan yere diş taktırırsınız. Bu sayede görünümü güzelleştirecek olan, oldukça başarılı bir protez veya takma dişlere göre yaygın tercih edilen bu yöntemle beraber en iyi şekilde tedavi süreçlerinden yararlanabilirsiniz.

İmplant tedavisi sonrasında dişleriniz hassaslaşmaz ya da olumsuz bir süreç ile karşı karşıya kalmaz. Yine eskisi gibi kendi dişinizmiş gibi kullanmaya devam eder, çok rahat bir şekilde de batma ya da ağrı olmaması halinde fırçalama, düzenli diş ipi kullanma gibi süreçlerinize kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Ağız ve diş sağlığı noktasında faydalanacağınız bakım süreçlerinde doğru bir diş kliniğiyle beraber istediğiniz her şeyi sizlerde en iyi doğrultuda başarabilirsiniz.