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ANNE ADAYININ DİŞ SAĞLIĞI BEBEĞİN GELİŞİMİNİ DE ETKİLİYOR

Gebelik döneminde ruhsal ve bedensel hassasiyet yaşayan anne adaylarının karşılaştığı ağız ve diş sağlığıyla ilgili sorunlar bebeklerinin diş gelişimini de önemli ölçüde etkiliyor. Bu nedenle hamile kalmadan önce ve hamilelik döneminde kendiniz ve bebeğinizin diş gelişiminin sağlıklı olması için günde en az iki kez dişlerinizi fırçalamanız ve diş kontrollerinizi yaptırmanız gerekiyor. Memorial Hizmet Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü’nden Dt. Hacer Esved Alireisoğlu, hamilelik döneminde diş sağlığı konusunda dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.   

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Eylül 2021 Çarşamba 12:30
ANNE ADAYININ DİŞ SAĞLIĞI BEBEĞİN GELİŞİMİNİ DE ETKİLİYOR
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Hamilelik döneminde kalsiyumu eksik etmeyin

Toplumda hamilelik dönemindeki kalsiyum kaybı nedeniyle anne adayının diş kaybedeceği inanışı yanlış bir inanıştır. Hamilelik öncesi ve hamilelik döneminde diş bakımını ihmal etmeyen anne adayları, hamilelikleri sırasında herhangi bir diş problemi ile karşı karşıya kalmamaktadır. Hamilelik öncesindeki bakımsız dişler ve hamilelik sırasında ihmal edilen diş bakımı anne adaylarında ağız ve diş problemlerine neden olmaktadır. Bu nedenle anne adaylarının hamile kalmadan önce günde en az 2 kere dişlerini fırçalaması ve hamileliğe sağlıklı dişlerle başlaması, hamilelik döneminde ise mutlaka protein, A, C ve D vitamini ile kalsiyum ağırlıklı beslenmesi gerekmektedir.   

Abur cubur yeme alışkanlığınız diş eti iltihabına neden olmasın 

Hamilelik döneminde anne adayları tatlıya, abur cubura aşırı istek duymaktadır. Bu yiyecekleri tüketildikten sonra ise dişler çoğu zaman fırçalanmamaktadır. Bu durum da dişlerin çürümesi için uygun ortam oluşturmaktadır. İlk aylarda görülen kusmalardan sonra da anne adayları ağız bakımına yeterince özen göstermemektedir. Hamilelik sırasında ağız sağlığındaki en önemli değişikliklerden biri olan östrojen ve progesteron hormon düzeylerindeki artış nedeniyle diş eti dokularınız plağa tepki vermektedir ve dişler üzerinden uzaklaştırılmayan plak  “ hamilelik gingivitisi” dediğimiz dişeti iltihabına neden olmaktadır.  Bu tabloda dişeti oldukça kırmızı, hacim olarak artmış, hassas ve kanamalıdır. Dişeti büyümelerinin irritasyonu sonucu  “hamilelik tümörü”  denilen iltihabi lezyonların gelişme riski de vardır. Büyümelerin kaynağının aşırı plak birikimi olduğu düşünülmektedir. Genellikle kendi haline bırakıldığında bu büyümeler hamilelik sonrası yok olacaktır. Çiğneme, fırçalama ve diğer ağız bakımı işlemlerini engelleyip kişiye rahatsızlık veren bu rahatsızlıklar alanında uzman diş hekimi tarafından tedavi edilmektedir. 

Günde en az iki kere dişlerinizi fırçalayın

Anne adayları dişleri temiz tutarak dişeti iltihabını önleyebilir. Her gün en az iki kere dişler fırçalanmalı ve düzenli diş ipi kullanarak etkin bir ağız ve diş sağlığına sahip olunabilir. Ağız sağlığının devamlılığı açısından  özellikle C ve B12 vitaminleri alarak düzenli beslenmeyle de   desteklenmelidir. Düzenli profesyonel temizlik yaptırmak plak ve diş taşı oluşumunu azaltacağından gingivitis gelişimi önlenebilir. Plak kontrolü sağlandığında hamilelik tümörü  riskide azaltılmış olur.

Hamilelik döneminde bilinçsiz ilaç kullanmayın

Hamilelik dönemindeki diş ağrıları için bilinçsiz ilaç kesinlikle kullanılmamalıdır. Çünkü uzman diş doktorunun tavsiye etmediği ilaçlar hem bebeğin hem diş sağlığını hem de genel vücut gelişimini olumsuz yönde etkileyebilir. 

Bebeğinizin diş gelişimi için bu gıdaları tüketin

Bebeklerin diş gelişimi daha anne karnındayken başlamaktadır. Bu dönemde hem kendi sağlığı hem de bebeğinin diş gelişimi için dengeli beslenmeye dikkat etmesi gereken anne adayları; protein, A vitamini (et, süt, yumurta, sarı sebze ve meyveler) C vitamini (narenciye, domates, çilek), D vitamini (et, süt, yumurta, balık) ve kalsiyum (süt ve süt ürünleri, yeşil yapraklı sebzeler) açısında zengin gıdaları tercih etmelidir. Ayrıca bebek dünyaya geldikten sonra ilk dişin ağızda görünmesiyle birlikte diş temizliğine başlanmalıdır. Annelerin beslenme ve ağız hijyeni ile ilgili bilgili olması çocuğunun yaşam boyu sağlıklı dişleri olmasının ilk aşamalarından birisidir. 

Acil olmayan diş tedavinizi doğum sonrasına bırakın

Hamilelik süresince rutin diş muayeneleri ve temizliği yapılabilir. Fakat acil olmayan işlemler yalnızca gebeliğin 4. ve 6. aylarında yapılmalıdır.  Şiddetli diş ağrısının eşlik ettiği acil tedaviler hamileliğin her aşamasında yapılabilir. Ancak anestezi ve ilaç kullanımı söz konusu olduğunda kadın doğum uzmanı ile irtibata geçilmelidir. Ertelenebilecek işlemler doğumdan sonraya bırakılmalıdır. Diş röntgen filmleri yalnızca acil durumlarda alınmalıdır. Diş hekimliğinde çekilen röntgenlerde verilen radyasyon miktarı her ne kadar çok az ve karın bölgesine çok yakın değilse de, gelişmekte olan bebeğin ışın almasını önlemek için mutlaka kurşun önlük kullanıl

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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