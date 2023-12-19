Saadet Partisi Zeytinburnu Ebedi Sakini Merhum Bitmez'i Unutmadı
Kısa bir süre önce TBMM'de bütçe görüşmelerinde konuşma yaptıktan sonra aniden yere düşün yığılan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez bütün müdahalelere rağmen hakkın rahmetine kavuşmuştu. Fatih Camisinde kılınan cenaze namazından sonra Milli Görüş davasının kurucusu Pro. Dr. Necmettin Erbakan'ın kabri yanında toprağa verildi.
SAADET PARTİSİ ZEYTİNBURNU İLÇE BAŞKANI İŞ İNSANI LEVENT ÇOTUK VE YÖNETİMİ ZEYTİNBURNU'NUN EBEDİ SAKİNİ OLAN SP.KOCAELİ MİLLETVEKİLİ MERHUM HASAN BİTMEZ'İN RUHUNA HEDİYE EDİLİMEK ÜZERE İLÇE BİNASINDA KUR'AN-I KERİM OKUTUP DUA ETTİLER
İlçe başkanı Levet Çotuk Gazetemize şunları söyledi "Hepinizin bildiği üzerekısa bir süre önce TBMM'de bütçe görüşmelerinde konuşma yaptıktan sonra aniden fenalaşıp yere düşen Koaceli Milletvekikilimiz sayın Hasan Bitmez kaldırıldığı hastade bütün müdalelere rağmen hakkın rahmetine kavuşmuştu.
Merhum'un vasiyeti gereği ebedi yurt olarak merhum liderimiz Prof.Dr.Necmettin Erbakan'ın medfun olunduğu Zeytinburnu Merkezefendi karistanlığında defnedilmeyi istemişti. Vaisyeti gereği artık Zeytinburnu'muzun ebedi sakini oldu. Biz de ilçe başkanlığı olarak milletvekilimiz ve ebedi şahsiyetimiz merhum Hasan Bitmez'in ruhuna hediye edilek üzere ilçe binamızda kendisini bir kez daha rahmetle yad etmek adına Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualarla kedisini rahmetle yad ettik. Programmızıı icabet eden,Siyasi Parti ilçe yöneticileri, STK başkan ve temsilcileri, Belediye Meclis üyeleri ve vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdikleri programımıza katılan Chp Zeytinburnu Belediye Başkan Aday Adayı Sayın Metin DOĞAN, Chp Zeytinburnu Belediye Başkanı Aday Adayı ve İBB Meclis üyesi Sayın Süleyman ULUOCAK,Chp Meclis Üyesi Sayın Satı ORAL, Sayın Adem ULUOCAK, Chp ilçe yönetim kurulu üyeleri, İyi Parti Zeytinburnu İlçe Başkanı Sayın Erdinç BAYRAKTAR ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İyi Parti Meclis Üyesi Sayın Mustafa GÜRELER, Chp Meclis Üyesi Aday Adayı Sayın Metin GÖNÜLTAŞ, Gelecek Partisi İlçe Başkanı Sayın Veysi DOĞAN, Diyarbakır İli Çermik - Çüngüş Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin KOCAKAPLAN ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İzedef Federasyonu Genel Başkanı Sayın Yaşar GÜNER, Zeytinburnu Tüm Giresunlular Derneği Başkanı Sayın Ergün AKÇAY ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Afganistanlı Kadınlar Sosyal Kültürel ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Sayın Berna SEFER, Zeytinburnu Kastamonulular (Kas-Der) Derneği Şube Başkanı Sayın Hakan KUZUAHMET ve Yönetim Kurulu Üyeleri,
Eski İlçe Başkanımız Sayın İsmail DEMİRCİLER , teşkilat mensubu kardeşlerimiz ve vatanfaşlarımız katıldılar.
Telefon ile arayarak taziyelerini bildiren dostlarımız ile birlikte katılım sağlayan tüm siyasi parti ve STK temsilcilerine teşekkür ediyoruz.