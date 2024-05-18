HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK
İŞTE O MESAJ ;
Malatya’mızın Bağrından Kopup Dünyanın en önemli bir sağlık kuruluşlarından birisi olan ACIBADEM Sağlık Grubunu kurarak Malatyalıların başarısını dünyaya kanıtlayan Malatyalı büyüğümüz Sayın Mehmet Ali AYDINLAR’a,
ACBADEM Bakırköy Hastanesi Kulak,Burun Boğaz Uzmanı Prof.Dr. Sayın; FERHAN ÖZ ‘e,
ACIBADEM Genel Müdürlük Kurumsal İletişim Direktörü Sayın Zeynep Çuhacı AYAZ’A,
ACIBADEM Bakırköy Hastanesi 9. kat sorumlusu Sayın; Arzu SAN’a
Hemşire Sayın;Şukufe EMİNİ’Ye,
Hemşire Sayın;Gülsüm Beyza ÖZDEMİR’e
Bakım Destek Personeli Sayın ;Şaban GÜLLÜ’ye
Fiyat Verme ekibi Ebrar DİNÇ’e
Hasta Hizmetleri Müdürü Sayın Şule KOÇER’e ve Hastane Yönetimine, sağlığıma kavuşmamda he türlü katkı ve desteği sunan ACBADEM ailesine kendim ve ailem adına teşekkür ederim.
Ramazan BİNGÖL (Hasta) - Malatya - Battalgazi - Meydancık Köyü
Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)
Editör: Hüseyin Çetiner