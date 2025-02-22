Başarıları ödüllendirmek, özel törenlerde başarıyı simgeleyen semboller takdim etmek için özgün ve şık tasarımlı plaket ürünler sunuyoruz. İstanbul plaket olarak, sizlere özel olarak üretilmiş birbirinden estetik plaketlerle çalışanlarınızın, arkadaşlarınızın veya sevdiklerinizin özel anlarını unutulmaz kılabilirsiniz. Ödüller özel olduğunda manevi olarak daha anlamlıdır. Bu yüzden plaket tasarımlarını sizlerin istekleri ve zevkleri doğrultusunda özelleştiriyoruz. Firma logosu, kişisel mesajlar, tarihler gibi özel detaylarla tasarladığımız ürünler takdim edilen kişi için ömür boyu saklayacağı manevi bir hediye haline geliyor.

Kişiye Özel Tasarımlar

Özel günlerde, törenlerde, müsabakalarda, organizasyonlarda veya bireysel ödül olarak kullanılabilecek kişiye özel tasarlanan plaketlerin yanında İstanbul Plaket olarak masa isimliği, ödül kupaları ve madalya gibi maneviyatı yüksek hediyeleri de yine özgün ve şık tasarımlarla sizlere sunuyoruz. Futbol figürlü kupalar, Oscar heykeli, adalet terazisi tasarımı, basketbol figürü, aslan figürü, oto lastiği plaketi, başarı ödülü, doktora özel hediyeler, dünya kupası sembollü kupalar, mikrofon figürlü kupalar gibi birçok farklı tasarımda hediyeleri sevdikleriniz için özelleştirebilir ve anlamlı detaylarla şekillendirebilirsiniz.

Sizler için tasarladığımız şık ürünlerle sağlayacağınız avantajlar;

· Kişiye özel tasarımlarla özel isteklerinize yönelik ürünler,

· Yüksek kaliteli malzemeler sayesinde uzun ömürlü ürünler,

· Şık ve zarif tasarımlarla özgün ödüller,

· Hızlı ve güvenilir teslimat olarak sayılabilir.

Ödüllerinizi anlamlı bir hatıra haline getirmek için özelleştireceğiniz ve istediğiniz detaylarla şekillendireceğiniz tasarımlarla, bireysel başarıları veya kurumsal başarıları taçlandırabilirsiniz. İstanbul Plaket olarak her organizasyonda parlayacak madalya tasarımlarını sizler için sunuyoruz.

Yeni modaya uygun şık tasarımlarla ürettiğimiz madalyalar başarıyı ödüllendirmenin en anlamlı yollarından biri. Spor organizasyonlarından kurumsal organizasyonlarına kadar her etkinliğe özel olarak tasarlanmış madalyalar, kupalar geleneksel materyallerin yanı sıra kristal, metal veya akrilik gibi özel malzemelerden üretiliyor. Kazanılan başarının değerini sembolleştiren hediyeler, yıllarca hatırlanacak birer hatıradır. Sizler için ürettiğimiz en özel tasarımlarla sevdiklerinizi mutlu edebilir ve ömür boyu saklayacakları bir anıyı onlara hediye edebilirsiniz.

Şıklık ve zarafetin sembolü olan madalyalar, masa isimliği veya kupalar başarıyı taçlandırmak, marka imajını sembolleştirmek için en doğru tercih oluyor.