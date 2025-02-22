FATMA RAGİBE KANUKURU LOĞOĞLU GAZETEMİZİ TOPLANTIYA DAVET EDEREK BUGÜNE KADAR YETERİ KADAR BİLİNMEYEN TATARLARIN MİLLİ DEĞERİ KAYYUM NASİRİ İLE ALAKALI HABER YAPARAK GENİŞ HALK KİTLELERİNE ULAŞTIRMAK İÇİN RİCADA BULUNDU

İstanbul Times Gazetesi www.istanbultimes.com.tr ve İstanbul Tv. Olarak Beyazıt’ta bulunan Türk Dünyası Vakfında yapılan toplantıyı baştan sona kadar profesyonel kamera ve fotoğraf makinalarımız ile kayıt altına alarak Kayyum Nasiri’nin hayat hikayesini okurlarımıza ve izleyicilerimize aktardık.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner - Fatih - İstanbul

KAYYUM NASİRİ’Yİ ANLATAN ROZA KURBAN ŞUNLARI SÖYLEDİ

“Her toplumun gelişimi için emek veren yazarlar düşünürler ve dil bilimcileri vardır. Biz Tatarlarında bu konuda emek veren çok sayıda yazarı ,düşünürü ve dil bilimcisi vardır. Ben Bugün burada dilimin döndüğü kadar 1825’de doğan 1902’de vefat eden Kayyum Nasiri’nin 77 Yıllık ömründe yaptıklarını burada bir buçuk saat içinde elbette anlatamam ama an başlıklar halinde bazı bilgiler vereceğim diyerek şunları söyledi. Nasiri Tatarların dilinin gelişimi için önemli eserler vermiştir.

Öğretmenlik yapmıştır. Sözlük yazmıştır. Çok sayıda öğrenci yetiştirmiştir. Dergi ve kitap yayını yapmıştır .Tatarların meşhur bir sözü vardır der ki Tatarların toprağı yoktur ama Tatarsız toprak da yoktur. Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner’in Kazakların ünlü yazarı Abay’ın adına okul, cadde ve meydanları var. Sizde Kayyum Nasiri ile alakalı Türk Devlet Büyükleri ile iletişime geçerek Nasiri’nin daha çok tanınması için girişimlerde bulunacak mısınız sorusuna Roza Kurban evet Tatarların Türkiye’de dernekleri var onlar ile beraber bu konuda bazı girişimlerde bulunacağız dedi. Roza Kurban sorulan bütün sorulara cevap vererek güzel bir sunum’ a imza attı.

FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU NAMI DİĞER KUVVACI FATMA NENE ŞUNLARI SÖYLEDİ

“Nerede Müslüman Bir Türk’ün anlatıldığı seminer, toplantı program görsem mutlaka oraya katılıp bilgi sahibi olmak isterim. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’ da bu konuda güzel ve yararlı çalışmalara imza atıyor. Vakfın müdürü Saadet hanım ve diğer yöneticilere de böyle yararlı ve güzel çalışmalar yaptıkları için kendilerine teşekkür ederim. Bugün burada Tatarların düşünürü Kayyum Nasiri hakkında güzel bilgiler sunan Roza Kurban Hanım’a Teşekkür ederim. Gazete olarak sizi davet ettim beni kurmayıp geldiniz ve bu önemeli etkinliği yazılı ve kamera ile kayıt altına alarak tarihe not düşüp Kayyum Nasiri’yi daha çok kişinin tanıması için güzel bir işe imza attığınız için Hüseyin Çetiner olarak size ve ekibinize’ de kendim ve Kayyum Nasiri sevenleri adına teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)