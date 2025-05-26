22 yıldır bu ülkeyi yöneten siyasi olan Ak Parti’^nin ters giden her şeyin sorumlusu olduğunu kabul emelidir. Hükümetin başarılarını anlattığı gibi yapamadığını veya yanlış yaptığı işleri de samimi ve doğru bir şekilde halka anlatması gerekir.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Ak Parti halk’a diyecek ki bugün gıda fiyatları pahalı ise benim bir günde binlerce köyü bir yasa ile mahalle yapmam sonucu yasalara göre burada hayvan beslemek suç haline geldi bu bir hata idi demesi insanlardan özür dilmesi gerekir.

Bilim ve ilime yeteri kadar önem vermek yerine bana yakın olan sendikaya üye olan eğitimcileri yönetici yaparak birikimli idarecilerin tecrübesinden yaralanamadığım için 22 yılık iktidarımda eğitim sistemi tam 8 sefer değişmişse demek ki bir yerde yanlış yapıyoruz demesi gerekme mi ?

Köy okullarını kapatıp insanların şehre taşınmasını teşvik eden kim ? İşsizliği üç beş yıl ötelemek için her ilde üniversite açtık diyen ve bununla övünen siyasi otorite kim ?

Niteliksiz üniversite bitirtip Ünvar verdiğin yani bitirdiği fakülte ve bölüm kabul görmediği halde ben mühendisim, ben psikoloğum, ben öğretmenim deyip lokantada garsonluk, mağazada tezgahtar, depoda hamallık yapacak insan bırakmazsanız elbette hayatın her alanında sorun ve problemler bitmez. Özetle hükümet 22 yıllık ülke yönetimimde eğitim sistemini 18 sefer değiştirmişsem elbette ahenk ve denge bozulur diyerek hatasını kabul etmenin zamanı gelmedi mi ?

Sosyal Güvenlik sisteminden bilimsel kriterlere göre bir emeklilik sistemi oluşturmak her emeklinin buna saygı ile yaklaşmasını sağmak yerine 08.09.1999’dan önce işe girenleri yaş kriterine bakmadan emekli edeceğiz ama 09.09.1999’dan sonra yani bir gün ara ile işe girenlere ise tam 17 sene bekleyeceksin demenin neresinde adalet var ?

Ak Parti’den önce olmayan bir çok problem ne yazık ki bu dönemde yanlış politikalar sonucu şu an ciddi sorunların yaşanmasına sebep oluyor.

Bugün ülkece yaşadığımız bir çok sorun ve problemin temelinde hükümetin 10 veya 15 sene önce uygulamaya koyduğu yanlış politikaların sebep olduğu bugün netleşti.

Demek ki bazı işler ben yaptım oldu demekle olmuyormuş. Bilim, ilim ve geçmiş uygulamaları değiştirirken artı ve eksi yönler iyice irdelenmeli…

Bugün 3 milyon’ dan fazla genç işsiz olarak evde oturup iş aramaktan vazgeçmiş anne- Baba’nın verdiği harçlık ile yetinmeyi tercih ediyorsa bunun sorumlusunun hükümet olmadığını kim söyleyebilir ?

Ülkede bu kadar sorun varken Hükümetin bakanı Mehmet Şimşek’in Hal’in ve organize sanayi bölgelerinin kapılarına vergi memuru koyup vergi denetimi yapacağım diyor.

Adalet, Ekonomi, Eğitim,Tarım,Hayvancılık, Hak ve hukuk alanında bütün toplum kesimlerinin kabul edeceği bir reform’un acilen yapılması gerekir.

Kayyım, şirketlere el koyulması ve insanların çok basit gerekçeler ile mağdur edilmesi bir an önce önlenmelidir.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)