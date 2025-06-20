ZEYTİNBURNU RESMİ KAPANIŞ TÖRENİ HALUK ÜNDEĞER İLK OKULUNDA YAPILDI...

2024-2025 Eğitim öğretim yılı kapanış töreni Zeytinburnu Haluk Ündeğer İlk Okulunda yapıldı. Kapanış törenine Zeytinburnu kaymakamı Dr. Adem Uslu, Zeytinburnu Belediye başkanı Ömer Arısoy Zeytinburnu ilçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetinkaya başta olmak üzere çok sayıda okul müdürü törende hazır bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetinkaya, Zeytinburnu Belediye başkanı Ömer Arısoy ve Zeytinburnu kaymakamı Dr. Adem Uslu birer konuşma yaptılar.

Öğrencilerin şiir ve halk oyunlarından sonra karnelerini alan öğrenciler öğretmenleri ile vedalaşarak yaz tatiline girdi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)