Zeytinburnu Millet Bahçesi’nin hemen yanına inşa edilen, Zeytinburnu’nun merkezinde yer alan Millet Camii’nde ilk namaz eda edildi. Ramazan ayının ilk teravihiyle ibadete açılmış olan Millet Camii’ne gelen vatandaşlar; konumu, mimarisi ve ileriki günlerde sunulacak diğer hizmetlerle tam bir külliyeye kavuşmaktan dolayı son derece mutlu oldular.

Vatandaşlarla birlikte ilk teravihi eda eden Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve AK Parti İlçe Başkanı Selami Delibalta namazın ardından vatandaşlara salep ikramında bulundular.

MİLLET CAMİİ KÜLLİYESİ

Millet Cami’nin 2 ayrı tasarımının seçimi ilçe halkının oylamasına sunulmuştu. 2023 yılında inşaatı tamamlanan Millet Camii, 3 bin kişilik ibadet alanı, taziye salonu, emekliler kıraathanesi 4-6 yaş arası Kur’an Kursu ve abdesthaneleriyle ilçenin merkezinde yeni bir külliye olarak hizmet verecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)