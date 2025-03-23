MİSAFİRPERVERLİK EN ÜST SEVİYEDE İDİ

Bütün ilçe yöneticilerinin hep otelin dış kapısında hem de salonun kapısında misafirlerini teker teker karşılayıp hoş geldiniz dedikten sonra herkese masalarına kadar rekat edip oturtmaları gözden kaçmadı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Diğer bir göze çarpan konu da Türk İslam geleneklerine uyularak bütün misafirler oturmadan önce hiçbir ilçe yöneticisinin masasına oturmaması da gözden kaçmadı.

İLK SELAMLAMA KONUŞMASINI İLÇE BANŞKANI HABİP KAPICIPOĞLU YAPTI

Kapıcıoğlu şu şekilde konuştu ”İlk olarak iftar davetimizi kırmayıp icabet eden genel başkan yardımcımız ve TBMM başkan vekili değerli siyasi büyüğümüz sayın Celal Adan’ a, Cumhur İttifakımızın Zeytinburnu Belediye Başkanı Sayın Ömer Arısoy’a, Mahalle muhtarlarımıza, STK başkanlarımıza, Spor Kulübü başkanlarımıza, basınımıza, ve davetimize icabet eden bütün ülküdaşlarıma teşekkür ederim”. Şeklinde konuştu.

Daha sonra Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat aydın ve TBMM başkan vekili MHP Genel Başkan yardımcısı Celal Adan’ da katılımcılara yönelik birer selamlama konuşması yaptı.

Arısoy, bütün katılımcıların kadir gecesi ve ramazan bayramını kutlayarak hepinizin orucu Allah huzurunda kabul olsun dedi.

Celal Adan ise şunları söyledi ”Rabbim ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmasın. Bilge lider genel başkanımız Dr.Devlet Bahçeli’ye buradan selamlarımızı iletiyorum. Zeytinburnu Belediye başkanı Ömer Arsıoy İlçe için bir şanstır. Hepinizin Kadir gecesi ve Ramazan bayramınızı en kalbi duygularımla kutlarım” dedi

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)