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Maltepe'de Asfalt Seferberliği

6 ayda 18 mahallede 1500 tondan fazla asfaltlama yapıldı Maltepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından açıklanan bilgilere göre Maltepe ilçesinde bulunan 18 mahallede 2021 yılında asfaltlama çalışmalarına hız verildi. Bazı cadde ve sokaklarda İBB’nin de destekte bulunduğu çalışmalarda 1500 tondan fazla asfalt serimi yapıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Temmuz 2021 Perşembe 13:17
Maltepe'de Asfalt Seferberliği
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Özellikle Fındıklı ve Gülsuyu Mahallesi’nde ağırlıklı olarak çalışma yapan ekipler Fındıklı’da 199 ton, Gülsuyu’nda ise 214 ton asfaltlama yaptı. Fındıklı mahallesini Altayçeşme ve Cevizli mahalleleri 103 ton asfaltlama ile takip etti.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından verilen bilgilere göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği destekle yapılan cadde ve sokaklar şöyle; Gülsuyu Mahallesi Eski Üsküdar Caddesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Nar Sokak, Lefke Sokak, Zümrütevler Mahallesi Emek Caddesi, Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı olarak sıralandı.

Maltepe Belediyesi’nin kendi kaynaklarıyla yaptığı asfalt serimi çalışmalarında ise 1509 ton malzeme kullanıldı. Maltepe’deki 18 mahallede kullanılan asfalt serimi verileri ise şöyle;

Gülsuyu Mahallesi 214 ton.

Fındıklı Mahallesi 199 ton.

Zümrütevler Mahallesi 185 ton.

Altayçeşme Mahallesi 103 ton.

Cevizli Mahallesi 103 ton.

Esenkent Mahallesi 99 ton.

Başıbüyük Mahallesi 97 ton.

Bağlarbaşı Mahallesi 74 ton.

Aydınevler Mahallesi 70 ton.

Girne Mahallesi 68 ton.

Küçükyalı Mahallesi 61 ton.

İdealtepe Mahallesi 53 ton.

Çınar Mahallesi 49 ton.

Feyzullah Mahallesi 49 ton.

Gülensu Mahallesi 40 ton.

Altıntepe Mahallesi 19 ton.

Yalı Mahallesi 18 ton.

Büyükbakkalköy 8 ton.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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