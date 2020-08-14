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Ağustos’ta Sanat İstanbul'un Her Yerinde

İBB, Ağustos ayı boyunca konserden tiyatro gösterimine kadar birçok etkinlik ile şehrin her noktasını sanatla buluşturuyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Ağustos 2020 Cuma 09:02
Ağustos’ta Sanat İstanbul'un Her Yerinde
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) kültürel faaliyetleri, Ağustos ayında da hız kesmeyecek. İBB Kültür Daire Başkanlığı ve Kültür AŞ, şehrin dört bir yanında ay boyunca etkinlikler düzenleyecek. Kentin farklı noktalarında gerçekleştirilecek müzik, tiyatro gösterimleri ile birlikte festivaller ve özel etkinlikler, İstanbulluya sanat dolu bir yaz yaşatacak.

AĞUSTOS’TA MÜZİK RÜZGARI ESECEK

İBB,Ağustos ayında birçok kültür sanat aktivitesi gerçekleştirecek. Büyükada Yaz Konserleri, her hafta sonu dinleyenleri müziğin ritminde buluşturacak. 9-15 Ağustos tarihleri arasındaki Beylikdüzü ve 16 Ağustos pazar günü gerçekleşecek Kınalıada Festivali de eşsiz performanslara sahne olacak.

“Sokakta Sanat Var” etkinlikleri, sanatseverlerle olmaya devam edecek. Gülhane Parkı, Maçka Habitat Parkı, Ortaköy, Kuruçeşme ve Beykoz Çayırı’nda konserler ve tiyatro gösterimleri düzenlenecek.

TARİHİ MEKANDA KONSERLER SÜRECEK

Bizans İmparatorluk Sarayı kompleksinin ayakta kalan tek yapısı olma özelliğini taşıyan Tekfur Sarayı Müzesi, Klasik Türk ve Batı Müziğinin seçkin örneklerine ev sahipliği yapmayı sürdürecek. “Avluda Klasik Müzik” konserleri, Her Cumartesi saat 18.00’de müzikseverlerle buluşacak. Konser serisi kapsamında; 15 Ağustos’ta “Lepidus Ensemble” (Yonca Sülün, keman / Öykü Koçoğlu, viyola / Rahşan Apay, viyolonsel), 22 Ağustos’ta “İstanbul Virtüözleri ve Bülent Evcil” (Bülent Evcil, flüt / Özgecan Günöz, 1.keman / İmge Tilif, 2.keman / Efdal Altun, viyola / Yılmaz Bişer, çello / Tayfun Tümer, kontrabas), 29 Ağustos’ta “Cello Paradiso” (Şafak Erişkin, çello / Gülyar Balcı, çello / Didem Erken, çello / Dilbağ Tokay, çello) sahne alacak.

ŞEHRİN KÜÇÜK KÜLTÜR MERKEZLERİ, İSTANBUL KİTAPÇISI

İBB Kültür AŞ tarafından işletilen ve 8 şubesiyle İstanbulluları kitapların zengin dünyası ile buluşturan İstanbul Kitapçısı, Ağustos ayında da ücretsiz olarak gerçekleştirdiği kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

İstanbul Kitapçısı’nın yenilenen Kadıköy şubesi, her çarşamba 20.00’da “Sokak Müzisyenleri Kafede” konserleri ile vapur, metro ve sokak müzisyenlerini ağırlayacak. Konserler, İstanbullulara şehrin sokaklarına keyifli bir ritim ve zenginlik katan müzisyenlerle, İstanbul Kitapçısı Kadıköy şubesinin eşsiz manzarası ve lezzetli kahveleriyle buluşma şansı sunacak. İstanbul Kitapçısı, bu etkinliklerle, Koronavirüs döneminde müzikseverlerle buluşma şansı bulamayan sanatçılara sahne desteği vermeyi de sürdürecek.

İstanbul Kitapçısı’nın klasikleşen “Yolculuk Arası Bi’ Caz Molası” konserleri, Ağustos ayı boyunca ülkemizin seçkin caz sanatçılarını müzikseverlerle buluşturacak. İstanbul Kitapçısı Kadıköy şubesi her cuma saat 18.30’da, Karaköy Şubesi ise Çarşamba 18.30’da, caz ritimleriyle dinleyenleri mest edecek.

İstanbul Kitapçısı, genç müzisyenlere olan desteğini de sürdürecek. Kadıköy şubesinin her cumartesi saat 18.30’da Devlet Konservatuvarı öğrencilerine açtığı sahnesiyle hayata geçirilen “Akademiden Sahneye” konserleri, konservatuvar öğrencilerine ilk sahne deneyimleri yaşatacak. İstanbullular da genç yeteneklerle tanışma fırsatı bulacak.

ÇOCUKLAR “SAHNEBÜS” İLE EĞLENECEK

Hem çocukları hem yetişkinleri sanatla buluşturmayı amaçlayan İBB, etkinlikleri İstanbul’un dört bir yanına yaymak için gezici sahnesi “Sahnebüs”ün etkinliklerini gerçekleştirmeyi sürdürecek. “Sahnebüs”, Ağustos ayı boyunca çocuklar için pek çok gösteri ve etkinlik ile yollarda olacak.

ÇOCUKLAR HER HAFTA KİTAPLARLA BULUŞACAK

İstanbul Kitapçısı Kadıköy şubesi, İstanbulluları müziğin yanında, kitapların zengin dünyasıyla da buluşturacak. Her cumartesi saat 12.00’de, yeni nesilleri, kitapların zengin dünyası, birikimi ve yaratıcılığıyla buluşturmak için “İstanbul Kitapçısı Çocuk Kitap Buluşmaları” gerçekleştirilecek. Ağustos ayında Çiçek Dilligil, Seren Fosforoğlu ve Yasemin Çonka gibi ünlü isimler, Koronavirüs önlemleri çerçevesinde çocuklarla bir araya gelerek keyifli okumalar yapacak.

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