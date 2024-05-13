Bilgi Evleri 18. Geleneksel Kitap Okuma Yarışması Ödül Töreni Yapıldı

Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri’nin okumaya teşvik etmek için, ilkokul öğrencilerinden başlamak üzere ortaokul, lise öğrencileri ve yetişkinleri de dâhil edildiği ve bu yıl 18’incisi düzenlenen Geleneksel Kitap Okuma Yarışması’nın sınavının ardından kazananlar belli oldu.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çertiner -Zeytinbrnu - İstanbul

Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen törene İstanbul Valisi Davut Gül, Zeytinburnu Kaymakamı Dr. Adem Uslu, Belediye Başkanı Ömer Arısoy, sınava tabii olan eserlerin yazarları ve siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda kitapsever katıldı.

YARIŞMA İÇİN 23 BİN 461 KİTAP OKUNDU

Bilgi Evleri ile Zeytinburnu Gençlik Merkezi‘ne kayıtlı 7 bin 617 üyenin başvurduğu yarışmada okunan kitaplardan 100 sorudan oluşan bir test sınavı yapıldı. Yediden yetmişe geniş bir kitlenin katıldığı yarışmada toplam 23 bin 461 kitap okundu. Okunan kitaplar üzerinden düzenlenen sınav sonucunda 44 üye dereceye girmeyi başardı. Yarışması’nda Birinci grupta Yenidoğan-Gökalp Bilgi Evi’nden Asfiya Yalçın birinci olurken, Sümer Bilgi Evi’nden Esma Mina Demirci ikinci, yine Yenidoğan-Gökalp Bilgi Evi’nden Betül Vera Üre de üçüncü oldu. İkinci grupta Beştelsiz Bilgi Evi’nden İrem Güngör birinci, Merkezefendi Bilgi Evi’nden İdil Şevval Akkoca ikinci,

Beştelsiz Bilgi Evi’nden Feyza Rümeysa Albayrak üçüncülüğü kazandı. Üçüncü grupta Yeşiltepe Bilgi Evi’nden Sara Dinçer birinci, Nilüfer Dinçer ikinci ve yine aynı Bilgi Evi’nden Medine Sonar üçüncü oldu. Dördüncü grupta ise Beştelsiz Bilgi Evi’nden Fatma Üstün birinci, Sümer Bilgi Evi’nden Murat Sadık Bulgurcu ikinci ve Yeşiltepe Bilgi Evi’nden Emel Öğretici ile Özlem Hızlı Korkmaz da üçüncülüğe hak kazandı.

Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen törende dereceye giren yarışmacılara ödüllerini İstanbul Valisi Davut Gül, Zeytinburnu Kaymakamı Dr. Adem Uslu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve sınavdan sorumlu tutulan eserlerin yazarları takdim etti.

Yarışmanın birincilerine 20 bin, ikincilerine 16 bin, üçüncülerine 12 bin, dördüncülerine 8 bin, beşincilerine 6 bin TL ödül verilirken; 6, 7, 8, 9 ve 10’unculara ise 4 bin TL para ödülü verildi. İlk üç dereceye girenler ayrıca ailelerinden iki kişi ile birlikte Çanakkale Doğa ve Tarih Kampı’na gitmeye hak kazandı.

VALİ GÜL: “OKUMAYI VE ARAŞTIRMAYI TEŞVİK EDEN HAYIRLI BİR İŞ…”

Zeytinburnu Belediyesi tarafından 18 yıldır sürdürülen Geleneksel Kitap Okuma Yarışması’nın gençlere ve çocuklara erken dönemde okuma ve araştırma alışkanlığı kazandırma konusunda önemli bir katkı sağladığına dikkat çeken İstanbul Valisi Davut Gül, “Edebiyatla ilgili yapılan işlerin önemi çok büyüktür. Hani derler ya ‘Hayırlı bir işin bir insana nasip olması en büyük ödüldür’.

Gençlerimize ve çocuklarımıza erken yaşta okumayı, araştırmayı, kendini geliştirmeyi öğreten bu yarışma gerçekten hayırlı bir hizmet sunuyor. Ben buradan yarışmaya katılan tüm öğrencilerimize, tüm velilerimize ve de öğretmenlerimize; ayrıca bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.” diye konuştu.

BAŞKAN ARISOY: “BU YARIŞMANIN KAYBEDENİ YOK…”

Bu yıl 18’inci defa Kitap Okuma Yarışması’na ev sahipliği yapmaktan dolayı son derece mutlu olduklarını dile getiren Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, bu yarışmanın hiçbir zaman kaybedeninin olmadığını üzerine basarak tekrar ederek; “Tek başına bir kitabı okumak zaten ödül demek.

Hayatımızda kitaba yer açmayı yaygınlaştırmak, okumayı, araştırmayı, öğrenmek bizler için çok önemli. Kitap Okuma Yarışma’mızın bunlara başlangıç için iyi bir motive unsuru olduğunu hepimiz biliyoruz.

Zeytinburnu’nda okuyan, araştıran, sorgulayan ve öğrenen bir nesil için bu tür organizasyonların arkasında olmaya devam edeceğiz. Yarışmaya katılan, emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)