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Marmara Belediyeler Birliği’nden Yerel Yönetimlerde İş Hukuku Uygulamaları semineri

Kartal Belediyesi, çalışanların iş yaşamındaki yenilikleri ve güncel sistemi takip edebilmesi için seminer ve eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Aralık 2021 Pazartesi 09:14
Marmara Belediyeler Birliği’nden Yerel Yönetimlerde İş Hukuku Uygulamaları semineri
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Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetimler Akademisi ile Kartal Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen “Yerel Yönetimlerde İş Hukuku Uygulamaları” konulu seminer Kartal Belediyesi Meclis Salonu’nda yapıldı.

Prof. Dr. Muzaffer Koç’un verdiği seminere Anadolu Yakası’nda bulunan belediyelerin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Hukuk İşleri Müdürlüğünde çalışan personelleri katıldı. Kartal Belediye Meclisi’nde gerçekleştirilen ve gün boyunca devam eden eğitimde Prof. Dr. Muzaffer Koç iş kanunu ile ilgili birçok önemli noktayı ve kamu hukuku açısından değerlendirmeleri bir sunum eşliğinde anlattı. Soru cevap bölümlerinin de yer aldığı eğitimde toplu iş sözleşmeleri ve iş hukuku alanlarının detayları da çalışanlara aktarıldı.

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