YALOVA VALİSİ,BELEDİYE BAŞKANI KUVVET KOMUTANLARI 104 YIL ÖNCE DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTARILAN KUTLAMA TÖRENLERİNE KATILDILAR

İstanbul’ lu Kara Fatma Yalova’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104 yıl dönüm kutlamalarına katılmak üzere İstanbul’dan Yalova’ya geldi.

Atatürk anıtına çelenk sunulmasından sonra Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu namı diğer İstanbul’ lu Kara Fatma Doğu Türkistan ve Filistin davasına yüreğini koymuş hatta dişlerim için harcayacağım parayı bile Filistin ve Doğu Türkiştan davası için isteyerek ve bilerek zevkle harcıyorum dedi. 81 Yaşında rağmen Yalova’nın 104.kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katıldı. Burada kendi parası ile satın almış olduğu “Doğu Türkistan Davamız” isimli eseri Yalova valisi Dr. Hülya Kaya, Belediye Başkanı Mehmet Gürel ve kuvvet komutanları başta olmak üzere bir çok protokol üyelerine birer kitap hediye ederek lütfen Doğu Türkistan’da yaşanan dram için elinizden geleni yapın dedi.

İSTANBULLU KARA FATMA ŞUNLARI SÖYLEDİ…

Emperyalist İngiltere’nin şımarttığı Yunan ordusu bir çok şehrimiz gibi Mustafa Kemal paşanın Yalova benim şehrimdir dediği bu şehri de işgal ettiler. Bu işgal Türk ordusunu çok üzüyordu.19 Temmuz 1921 tarihinde şımarık Yunanlılar Yalova’dan kovuldu…

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