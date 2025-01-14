İstanbul’da ailenizle ya da arkadaşlarınızla mangal yapabileceğiniz birçok yer bulunuyor. Eşsiz lezzetlerin tadına varmak ve sevdiklerinizle vakit geçirmek istiyorsanız lokasyonları farklılık gösteren İstanbul mangalbaşı mekanları tam size göre! Kendin pişir kendin ye konseptinin bulunduğu mekanlardan eşsiz lezzetleri sizlerle buluşturan restoranlara kadar birçok alternatiften dilediğinizi seçebilirsiniz. İşte konsepti ve sunduğu profesyonel hizmet ile fark yaratan İstanbul Avrupa Yakası Mangalbaşı Restoranları…

Editör’ün seçimi olarak en iyi mangalbaşı konseptli mekanlar arasında Bahçeşehir Köşe Mangal, Ataköy Çınaraltı Mangalbaşı, Bakırköy Felek Mangalbaşı mekanlarını özellikle deneyimlemenizi tavsiye ediyoruz.

Bahçeşehir Köşe Mangal

Haftanın her günü müşterilerine lezzet şöleni vadeden Bahçeşehir Köşe Mangal, İstanbul Bahçeşehir’de butik mangalbaşı konseptiyle yer alıyor. Özgün dekorasyona sahip restoranda etleri ve sebzeleri masanızda kendiniz pişirebiliyorsunuz. Her gün özenle hazırlanan taze mezeler ve tatlıları da tercih edebilir, masanızda birçok lezzeti bir arada bulabilirsiniz. Geleneksel Türk mangal keyfinin modern dokunuşlarla harmanlandığı Bahçeşehir Köşe Mangal’da sevdiklerinizle muhteşem bir atmosferde yemek yeme keyfini yaşayabilirsiniz. Bahçeşehir ve çevresindeki en iyi mangalbaşı konseptine sahip olan Köşe Mangal’da VIP odalarda bulunuyor. Ayrıca doğum günü ve şirket etkinlikleri gibi özel günlerde de hizmet sunan Bahçeşehir Köşe Mangal, maç keyfini de sevdiklerinizle birlikte deneyimlemenizi sağlıyor.

Adres: Bahceşehirpark, Bahçeşehir Gölet Mevkii, Doğa Parkı Cad., 34488 Başakşehir/İstanbul

Telefon: 0555 858 72 08

Web Sitesi: https://kosemangal.com/

Ataköy Çınaraltı Mangalbaşı

“Her masada ocakbaşı” anlayışının durakları arasında yer alan Ataköy Çınaraltı Mangalbaşı, Atrium AVM içerisinde yer alıyor. Zengin menüye sahip olup birçok lezzeti bir arada sunuyor. Dana, kuzu ya da beyaz etlerden herhangi bir tanesi tercih edilebilir. Ayrıca yemeğin lezzetini çeşitlendiren mezeler, çok özel içecekler ve birbirinden özel tatlı seçenekleri de mevcut.

Adres: Teras Ataköy 9-10 Mah., Karanfil Sok., Atrium Alışveriş Merkezi 193/A, 34158 Bakırköy/İstanbul

Telefon: (0212) 661 60 30

Beyoğlu Dede Usta Mangalbaşı

Geleneksel Türk kebapları ile tanınan Beyoğlu Dede Usta Mangalbaşı, misafirlerine otantik Türk mutfağını deneyimleme şansı sunuyor. Haftanın her günü açık olan mekanın yiyecek ve içecek bakımından zengin bir menüsü mevcut. Kebaplardan mezelere kadar dilediğiniz lezzetleri muhteşem bir atmosfer eşliğinde deneyimleyebilirsiniz.

Adres: Arap Cami, Aylak Sok. No:1, 34421 Beyoğlu/İstanbul

Telefon: (0212) 237 10 05

Bakırköy Felek Mangalbaşı

Fındık kabuğunda pişen etleri ile bilinen Bakırköy Felek Mangalbaşı, misafirlerine “ocakbaşı” keyfini eşsiz bir şekilde deneyimleme fırsatı sunan bir mekan. Dana antrikottan kuzu pirzolaya, kaşarlı köfteden ciğer şişe kadar pek çok lezzetin yer aldığı menü; soğuk mezeler ve zeytinyağlılarla çeşitlilik kazanmış durumda. Ayrıca menüde alkollü ve alkolsüz içecekler de yer alıyor.

Adres: Sakızağacı, Kennedy Cad. No:29, 34142 Bakırköy/İstanbul

Telefon: (0212) 543 92 48

Büyükçekmece Erol'un Yeri

“Kendin Pişir Kendin Ye” konseptiyle hizmet sunan Büyükçekmece Erol’un Yeri, güveçte çok özel lezzetleri bir arada sunuyor. Eşsiz ana yemeklerden mezelere kadar birçok lezzet, farklı damak tatlarına hitap ediyor. Huzurlu bir atmosferde sevdikleriyle vakit geçirmek isteyen kişilerin ilgisini çekebilecek mekan, haftanın her günü hizmet sunuyor.

Adres: Karaağaç Mah. Dostluk Cad. No:117/1 Büyükçekmece/İstanbul

Telefon: (0212) 857 82 19

Zeytinburnu Mangaldan Davut'un Yeri

Avrupa Yakası mangalbaşı mekan arayanlar için ideal seçeneklerden bir tanesi olan Zeytinburnu Mangaldan Davut’un Yeri, Türk mutfağından birçok lezzetin bir arada sunulduğu eşsiz bir restoran. Konforlu dış mekanın bulunduğu restoranda özellikle yaz aylarında benzersiz bir atmosfer eşliğinde unutulmaz lezzetleri deneyimlemek mümkün. Dürüm, çorba, salata, tatlı ve içeceklerin yer aldığı menüyü keşfedebilir; sevdiklerinizle keyifli anlar geçirebilirsiniz.

Adres: Sümer Mah. 74 sokak 109/B, 24. Sok. 71/A, 34025 Zeytinburnu/İstanbul

Telefon: (0212) 665 37 65

Çatalca Yayla Et Mangal

Geleneksel lezzetleri sanata dönüştüren Çatalca Yayla Et Mangal, güler yüzlü restoranlarıyla hizmet sunan bir restoran. Özenle seçilen etlerin uzman şeflerce pişirilmesiyle ortaya çıkan lezzetler, Türk mutfağının güçlü yönlerini açığa çıkarmayı başarıyor. Ayrıca çok özel mezeler ve yemekleri keyifli hale getiren içecekler de menüdeki yerini almış durumda.

Adres: Kaleiçi, Onur Sok. NO:1, 34540 Çatalca/İstanbul

Telefon: 0530 558 83 72

Bahçelievler Sosta Restaurant Mangalbaşı

Mangalbaşı keyfinin eşsiz bir ortamda deneyimlendiği Bahçelievler Sosta Restaurant Mangalbaşı, sade dekorasyonuyla ön plana çıkıyor. Müşterilerinin damak tadına hitap eden lezzetlerin yer aldığı menüde ana yemek, ızgara ve meze kategorisinde farklı lezzetler bir arada sunuluyor. Dünya mutfağından da lezzetlerin yer aldığı restoranda çok özel bir atmosfer eşliğinde sevdiklerinizle vakit geçirebilirsiniz.

Adres: İzzettin Çalışlar Cad. No:60, 34180 Bahçelievler/İstanbul

Telefon: (0212) 644 06 24

Eyüpsultan Remzi Et Mangal Kebap

Aileler, iş toplantısı için işverenler ve bireysel müşterilere hitap eden Eyüpsultan Remzi Et Mangal Kebap; ara sıcak, salata, eşsiz kebaplar, ızgaralar ve döner başta olmak üzere pek çok lezzeti bir arada sunan bir mekan. Zaman zaman gerçekleştirdiği kampanyalarla misafirlerinin dikkatini çeken restoranda benzersiz bir atmosfer misafirleri karşılıyor.

Adres: Nişanca Peyami Safa Sok., Demirkapı Cad. No:1 D:A, 34050 Eyüpsultan/İstanbul

Telefon: (0212) 612 87 70

Küçükçekmece Kekik Mangal

Küçükçekmece Kekik Mangal, İstanbul mangalbaşı restoranları arasında yer alan ve kuzu şiş dürümden kekik kanada kadar Türk mutfağına özgü birçok lezzeti bir arada sunan bir mekan. Susurluk ayranı ve şalgam gibi içeceklerin de yer aldığı menüyü keşfedebilir, keyifli bir atmosferde dilediğiniz lezzetin tadına bakabilirsiniz.

Adres: Cennet, Reyhan Cad. 100/D, 34295 Küçükçekmece/İstanbul