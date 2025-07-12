İMAMOĞLU: KENDİLERİ MİLLETİN GÖZÜNDEN DÜŞTÜ,DÜZMECE DAVALARLA BİZLERİ DE MİLLETİNGÖZÜNDEN DÜŞÜREBİLECEKLERİNİ ZANNEDİYORLAR

Kendisi gibi iktidar kumpasıyla tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e dayanışma duygularını ileten İmamoğlu, “Çeyrek asırdır bu şehirde belediye başkanlığı yapan, şehre nice değerler kazandıran Muhittin Başkan’ın bir kitabı var.

İstanbul Times Haber Merkezi -Hüseyin Çetiner

BİR DAHA ASLA SEÇİM KAZANAMAYACAK OLAN BİR AVUÇ İNSAN MİLLETİ DİZE GETİRMEYE ÇALIŞIYOR

Adı; ‘Ben bu şehre aşığım.’ Antalyalı da bu sevgiyi karşılıksız bırakmamış, Muhittin Başkanımızı, Antalya tarihinde üst üste iki kez seçilen ilk belediye başkanı yapmış. İşte halkın bu sevgisine, bu takdirine katlanamıyorlar. Kendileri milletin gözünden düştü, düzmece davalarla bizleri de milletin gözünden düşürebileceklerini zannediyorlar,” şeklinde konuştu.

BAŞARAMAYACAKLAR, SARAYDAKİ HESAP ÇARŞIYA UYMAYACAK

“Başaramayacaklar, saraydaki hesap çarşıya uymayacak,” diyen İmamoğlu, “Bizleri bu milletin gönlünden söküp alamayacaklar. Elbet bu millet, adaletsizliklerin, haksızlıkların hesabını kesecek. Yoksulluğun, işsizliğin, çaresizliğin hesabını kesecek. Bir avuç insanın kirli, bozuk düzeni tarihe gömülecek. Adaletin ve hürriyetin devri başlayacak. Biz başarıya, onlar ise yenilmeye mahkum. Çünkü biz haklıyız, çünkü millet bizimle,” ifadelerini kullandı.

BİZ BAŞARIYA, ONLAR İSE YENİLMEYE MAHKUM

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in, önümüzdeki ilk genel seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olarak ilan ettiği seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarının yargı görünümlü iktidar kumpasıyla tutuklanmasının ardından başlattığı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” buluşmalarının Türkiye ayağının bu haftaki durağı, seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in tutuklandığı Antalya oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi önündeki meydanı hınca hınç dolduran yüzbinler; Silivri’de tutulan İmamoğlu ve Döşemealtı Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu’nda tutulan Böcek’le birlikte diğer siyasi tutsaklar lehine sloganlar attı.

Meydana; geçtiğimiz günlerde yitirdiğimiz Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı merhum Ferdi Zeyrek, İmamoğlu ve Böcek’in görselleri yerleştirildi. İktidarı istifaya davet eden kitle, erken seçim taleplerini yüksek sesle dile getirdi. 19 Mart sivil darbesi sonrasında başlayan toplumsal gösterilerin sembolü “Pikachu” da Antalya buluşmasındaki yerini aldı.

“BİR DAHA ASLA SEÇİM KAZANAMAYACAK OLAN BİR AVUÇ İNSAN…”

Antalya buluşmasında, özgürlükleri iktidar destekli yargı tarafından ellerinden alınan İmamoğlu ve Böcek’in hücrelerinden yolladıkları mektuplar okundu. İmamoğlu’nun Silivri’deki hücresinden yolladığı mektubu CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı okudu. İmamoğlu, Kamacı tarafından okunan mektubunda şunları söyledi:

“Sevgili Antalyalılar, benim cesur kardeşlerim… Bir daha asla seçim kazanamayacak olan bir avuç insan, koltuklarını korumak için, yargı eliyle siyaseti şekillendirmeye, bu milleti dize getirmeye çalışıyor. Milletimiz, kendi iradesine yönelik bu darbe girişimine meydan meydan direndikçe, onlar da çaresizlik içinde, korku ve telaşla daha da saldırganlaşıyorlar. Değerli yol arkadaşım, sevgili dostum Muhittin Böcek Başkanımıza reva görülen bu haksız, hukuksuz muamele de çaresizliklerinin bir ifadesidir. Çeyrek asırdır bu şehirde belediye başkanlığı yapan, şehre nice değerler kazandıran Muhittin Başkan’ın bir kitabı var. Adı; ‘Ben bu şehre aşığım.’ Antalyalı da bu sevgiyi karşılıksız bırakmamış, Muhittin Başkanımızı, Antalya tarihinde üst üste iki kez seçilen ilk belediye başkanı yapmış. İşte halkın bu sevgisine, bu takdirine katlanamıyorlar. Kendileri milletin gözünden düştü, düzmece davalarla bizleri de milletin gözünden düşürebileceklerini zannediyorlar.”

“BAŞARAMAYACAKLAR”

“Başaramayacaklar. Saraydaki hesap çarşıya uymayacak. Bizleri bu milletin gönlünden söküp alamayacaklar. Cumhuriyet Halk Partisi’nin, Türkiye’yi birleştiren gücünü yok edemeyecekler. Bu ülkenin Atatürkçülerine, demokratlarına, cumhuriyetçilerine boyun eğdiremeyecekler. Elbet seçim sandığı milletin önüne gelecek. Elbet bu millet, adaletsizliklerin, haksızlıkların hesabını kesecek. Yoksulluğun, işsizliğin, çaresizliğin hesabını kesecek. Bir avuç insanın kirli, bozuk düzeni tarihe gömülecek. Adaletin ve hürriyetin devri başlayacak. Biz başarıya, onlar ise yenilmeye mahkum. Çünkü biz haklıyız, çünkü millet bizimle. Ne demişti Gazi Mustafa Kemal Atatürk: ‘Milli egemenlik öyle bir ışıktır ki, onun karşısında zincirler erir, taçlar, tahtlar yanar, yok olur.’ Yine öyle olacak. Milletimizin iradesi ülkemizi, geleceğimizi aydınlatacak. Her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu.”

Antalya buluşması CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in konuşmasıyla devam ediyor…

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)