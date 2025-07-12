Günler önceden Erdoğan 12 Temmuz 2025’de Partisinin Ankara Kızılcahamam kampında tarihi bir konuşma yapacak dedikleri zaman doğrusu PKK bir gün önce silahları yaktı ben ezber bozacak bir konuşma yapacak diye bekliyordum.

Mesela PKK Varken Kayyum atamasına mecbur kaldık. Lakin şu an çok şükür 47 yıl önce başlayan terör faaliyetleri bitti.

Türkiye’nin en büyük ilçesi olan Esenyurt’ a ve İstanbul’un en köklü ilçesi olan Şişli’ye kayyım atadık. Şu an bu iki ilçe Belediye başkanını iç işleri bakanlığımız göreve iade edecek. Yapılacak yargılama sonucu eğer suçlu bulunurlarsa yine Kayyım atarız dese idi tarihi bir konuşma olurdu.

Mardin Büyükşehir Belediye başkanı Ahmet Türk’ tam 3 kez terör’ e destek verdiği için görevden alınıp yerine kayyım atandı ve yurt dışı yasağı getirildi. Ahmet Türk tam 8 yıldır Yurt dışına çıkamıyordu.

Ama 3 gün önce silahların yakılma törenine katılması için yurt dışı yasağı kaldırıldı. Demek ki isteyince oluyor…

BAKIN BEN DÜN YANİ 11 TEMMUZ 2025’DE SOSYAL MEDYA HESABIMDA ERDOĞAN’IN ŞU KONULARA DEĞİNİRSE KONUŞMASI TARİHİ OLUR DİYE ŞU PAYLAŞIMI YAPMIŞTIM…

AK PARTİ GENEL BAŞKANI VE T.C. CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN 12.07.2025 CUMARTESİ GÜNÜ ÇOK TARİHİ AÇIKLAMALAR YAPACAĞI SÖYLENİYOR.

BU AÇIKLAMALAR ŞU ŞEKİLDE OLSA GERÇEKTEN TARİHİ OLUR :-Selahattin Demirtaş, Can Atalay, Osman Kavala için Anayasa Mahkememizin verdiği tahliye kararları yerine getireceğiz. PKK'dan dolayı cezaevine atılan herkes serbest kalacak...

-Esenyurt ve Şişli başkanları başta olmak üzere yerine Kayyum atanan başkanlar hemen görevlerine iade edilecek...

-İmamoğlu ve diğer başkanlar başta olmak üzere 19 Mart 2025 ve sonrasında göz altına alınıp tutuklanarak cezaevine atılan belediye başkanları ve bürokratlar serbest bırakılacak ve yargılama tutuksuz yapılacak denmeli...

-FETÖ' Den sıradan asker ve öğrencilerin yargılanmaları yeniden yapılıp kimseye zararı olmayanlar' a 196 yıl vs. hapis verilenlerin durumu bir kez daha değerlendirilmelidir...

-Adalet sistemi yoluna oturtulmalıdır. FETÖ' den sonra hakim ve savcı olan avukatlara ayrı bir eğitim verilerek geldiğiniz siyasi partiyi unutun ve yasalara göre hareket edin felsefesi aşılanmalıdır...

-Yolsuzluk Operasyonları sadece CHP'Lİ belediyeleri değil örneğin suç örgütü lideri A.İ.A. İstanbul -Bahçelievler ilçe belediyesinde en büyük ihalesin aldığı halde burada hiç bir şeyin olmaması ve CHP'li belediyelerde sorun çıkması toplumu tatmin etmiyor.(CHP ilçe Meclis Üyeleri, MASAK, sayıştay ve ilgili müfettişlerin yapacağı çalışmalar ve verecekleri raporları da görmek gerekir)Sonuç olarak ölümlü dünya herkes hak ettiğinin bedelini ödemelidir. Burada parti önemli olmalıdır.

Bu gözler Türkiye tarihin son 40 senesini canlı olarak yaşadı...

DYP' yi , DSP'yi, ANAP'ı, Refah'ı, Fazileti ,ve daha nice partiyi ve siyasetçiyi gördüm...

Bugün bir çoğu aramızda yok belki 5,belki 10 belki 15 yıl sonra bugünün kudretli bir çok siyasi figürü aramızda olmayacak. Ancak bugün verdikleri kararlar ve yaptıkları işler ile tarihe mal olacaklar.

Bugün verdiğiniz bir yanlış karar belki partinize faydası varmış gibi, görünebilir lakin bu hareketleriniz ile kendi ahiretinizi de karartmış olabilirsiniz.

CHP Lideri Özgür Özel bir savcının Ekrem İmamoğlu'na başkanım bizim bugün size yaptıklarımızı siz yarın hükümet olursanız sizde bize yaparsınız dediğini duyduk. Bir yargı mensubu böyle konuşursa orada ADİL bir kararın çıkası düşünülemez.

Kimse kimseye zulüm yapmalıdır. sözlerimizi bir Afrika atasözü ile bitireyim; "Sular Yükselince Balıklar Karıncaları Yer. Sular alçalınca da karıncalar balıkları yer. Kimse bugünkü üstünlüğüne ve gücüne bakarak karşısındakini ezmeye kalkmalı. Çünkü Kimin kimi yiyeceğine insanların gücü kuvveti değil suyun akışı karar verir.

Bugün Cuma 11 Temmuz 2025 Saat 8.29 Zeytinburnu - İstanbul bakalım yarın Reis ne tür bir açıklama yapacak hep beraber göreceğiz ...

TARİHİ BİR KONUŞMA GÖREMEDİM DEDİYSEMDE KONUŞULANLAR SADRA ŞİFA OLAMDI DİYECEK DEĞİLİM …

-PKK ilk silahlı eylemini 14 Ağustos 1984’de Siirt’in Eruh ilçesinde asker karakolumuza saldırıp 2 askerimizi şehit ettiği günden bu yana devlet ve hükümetlerinde hataları ve eksikliklerini de ifade ederek soruna sağlıklı bir teşhis koyması mühimdi.

-Örnek olarak silah olmadan Kürt kardeşimin ve alevi kardeşimin her türlü sorun ve ne isteği varsa oturup konuşarak her türlü sorunlarımıza beraber çözüm bulmaya çalışacağız demesi çok önemli idi.

-Barış ve huzur olduğu zaman soframıza bereket gelecek demesi kayda değer bir tespit.

-Meclis çatısı altında Ak Parti ,MHP ve DEM olarak her türkü sorun ve problemi silahlar olmadan konuşabileceğiz demesi çok mühim.

-Sular tersine akmaz ise (yani PKK ve DEM bu süreci bozmak isteyenlerin oyununa gelmez ise) Biz samimi ve içten bir şekilde elimizden geleni yapacağız dedi.

-Şehitlerimizin anne ve babaların ellerinden öperim dedi …Gazi kardeşlerimiz müsterih olsun ne yapıyorsak halkımız için ve bölgemizin huzuru için yapıyoruz dedi.

Dünkü sosyal medya paylaşımımda şunları söylerse tarihi bir açıklama olur dediğim şeyler eğer sular ters akıtılmazsa eminim ki Kayyum konusu bitecek yargı biraz daha özgür bırakılacaktır.

Kanaatimce şu an PKK’nın alt düzey mensupları ve sempatizanları diyebilirler biz 47 yıldır uğruna canımızı verdiğimiz PKK’yı lağv ettik.

Silahları yıktık hükümetin elinde somut önemli kazanımlar varken DEM’in isteği hasta ve yaşlı mahkumlar serbest kalmadı, Kayyumlar çekilip halkın oyu ile başkan seçilen kişiler görevine iade edilmedi.

Demirtaş hakkında Anayasa mahkemesi ve Avrupa İnsan hakları mahkemesi defalarca Selahattin Demirtaş‘ın serbest bırakılması yönünde karar verdi neden gereği yapılmıyor derse DEM ve diğer sürecin tarafları cevap vermekten zorlanmazlar mı ?

Devlet Bahçeli’nin Ekim 2024’de başlatmış olduğu Terörsüz Türkiye’nin daha sağlıklı ilerlemesi için orta ve uzun sürede Hükümet demokratik evrensel kuralların uygulanması için çalışma yapacak.

Ancak ortamı bozma niyeti olanların PKK’lılara siz 47 yıl boşuna uğraştınız Devlet sizi dağıttı, silahlarınızı yaktı diyerek DEM ve PKK’nın müzakere yürüten kesimleri de rahatlatmak için kısa sürede onlara anlatacakları bir kaç kazanım verilmesi iyi olmaz mı ?

Sonuç olarak MHP’nin de , Ak Parti’nin de Hükümetinde Devlet aklının da üzerine düşen her şeyi yapacağını olan inancım tamdır.

Yurt dışına gidecek olan her kesin Mardin’e, Van’a, Diyarbakır’a ,Tunceli’ye,Hakkari’ye, Bingöl’e Özetle 1984 yılından bu yana terörden zarar gören illere seyahat etmeleri her açıdan faydalı olacaktır .

İstanbul Times – Hüseyin Çetiner - 12 Temmuz 2025