En İyi Gainer Markası Hangisidir? E İyi Mass Gainer Markaları

Gainer Nedir?

Gainer, gıda takviyesidir ve herkes tarafından kullanılabilir. Özellikle kas kütlenizi arttırmak istiyor ve buna yönelik çalışmalar yapıyorsanız Gainer markası tam size göre. Kilo almak isteyenler tarafından da sık sık kullanılan Gainer ürünlerinde doz son derece önemlidir. Doğru dozu ayarlayarak kullanılması gerekir. Nasıl kullanılacağını uzmanlardan ve Gainer markasının internet sitesindeki açıklamalardan öğrenebilirsiniz. Ayrıca ürünlerin üzerinde de nasıl kullanılacağının anlatıldığı açıklamalar da bulunur.

Gainer Markaları Neden Kullanılır?

Gainer markalarının en önemli özelliği yüksek kalorili olmasıdır. Yüksek kalorili içeriği nedeni ile de kilo almak isteyen kişilere önerilir. Gainer markalar, kilo vermek isteyenlere çok fazla tavsiye edilmeyen bir üründür. Bu neden ile eğer kilo vermeye değil kilo almaya çalışıyorsanız Gainer markalı ürünleri tercih etmelisiniz. Gainer markalı gıda takviyelerinin kullanım kurallarına uymak gerekir. Ancak Gainer tek başına yeterli değildir. Gainer ürünlerini kullanırken spor yapmaya özen göstermek gerekir.

Proteinnocean Ne İşe Yarar?

Proteinnocean doğal gıda takviyelerinden biridir. Birçok farklı amaca yönelik üretilmiştir. Proteinli olan modellerinin yan sıra zayıflamak isteyenler için de ekstra özelliklere sahip gıda takviyeleri bulunur. Ayrıca vegan seçeneği ile de dikkat çeken marka, Mass Gainer in alt markalarından biridir. Proteinocean.com linki üzerinden sipariş verilmesi ve ürünlerin incelenmesi mümkündür. Proteinoncean markası veganlara ve vejetaryen beslenen kişilere yönelik de gıda takviyesi hazırlamaktır. Güvenilir bir markadır ve her amaca yönelik gıda çeşitliliği bulunur.

Hardline Ne İşe Yarar?

Hardline gıda takviyesi de sık sık kilo almak için kullanılan protein ağırlıklı gıda takviyelerinden biridir. Performans arttırmaya yönelik olan hardline gıda takviyesi, sporcular tarafından da tercih edilir. Gün içerisinde tek ölçeğin yeterli olduğu Hardline gıda takviyesinin içeriğinde BCAA Ve taurin gibi maddeler de bulunur. Bu maddeler nedeni ile oldukça başarılı olan Hardline, hem profesyonel sporcular tarafından hem de vücut geliştirmek isteyenlerin kullandığı bir üründür. Kilo almak isteyne herkes Hardline gıda takviyesini kullanabilir. Ölçümlere dikkat edilmesi gerekir.

Weider Ne İşe Yarar?

Weider canavar kilo aldırıcı olarak bilinen bir markadır. Gainer’in alt markalarından biri olan Weider Mega Mass’ın tüm içeriği dengelidir. Tek ölçümünde 340 kalori alınmasını sağlar ve bu kalorinin önemli bir ölçeği karbonhidrattır. Bir ölçeğin içerisinde on üç gram kadar da protein yer alır. Kilo almakta güçlük çeken herkes Weider’i deneyebilir.

Bigjoy Ne İşe Yarar?

Bigjoy gıda takviyesi de Mass Gainer ürünüdür ve protein oranları ile dikkat çeker. Birçok sporcunun ilk tercihi arasında yer alan Big Joy gıda takviyesi sık sık kullanılan bir üründür. Kas gelişimini korurken aynı zamanda kilo aldırır.

Optimum Ne İşe Yarar?

Optimum serious mass Gainer ürünleri arasında bulunur. Kilo alan herkesin hızlı ve güvenilir bir biçimde kilo almasını destekleyen bir üründür. Karbonhidrat, protein ve yağ oranları oldukça dengelidir. 4 gramlık yağ oranı ile vücudu desteklerken protein oranı 50 gram