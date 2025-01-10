İBB İştiraki İGDAŞ İstanbul Halkı'nın Hep Yanında

İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ (İGDAŞ), güvenli doğal gaz arzını İstanbullulara sunarken 7 milyon doğal gaz abonesine, kış aylarında artan doğal gaz faturalarını zorlanmadan ödeyebilmesi için taksit imkanı sunuyor.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Kullanıcılar anlaşmalı bankaların kredi kartı ile faturalarını 2 ila 6 aya kadar taksitlendirebilecek. 2019 yılından beri kış aylarında uygulanan taksitlendirme kampanyası, 31 Mayıs 2025 tarihine kadar devam edecek.

Fatura ödemelerinde vade farksız taksit kampanyasına ek olarak vadesi geçmiş borçları da kapsayan ödeme kolaylığı fırsatı sunuluyor. Konut abonelerine özel olarak geçmiş dönem faturaları anlaşmalı banka aracılığıyla faizsiz, vade farksız 12 taksitle ödenebiliyor.

İGDAŞ, yeni abonelerine de ödeme kolaylığı sağlıyor. Bu kampanya ile anlaşmalı bankaların kredi kartları ile yapılacak bağlantı bedeli ödemeleri vade farksız 2 ila 6 arasında taksitlendirebiliyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)