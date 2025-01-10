Bu olay, Yakup Süt’ün yalnızca bir iş insanı değil, aynı zamanda eğitim ve edebiyat sevgisiyle insanlara ilham veren bir figür olduğunu bir kez daha fark etmemi sağladı. Böylesine derin bir iz bırakan bir kişiliği daha yakından tanıtmak ve onun değerli çalışmalarını anlatmak için bu yazıyı kaleme almayı bir sorumluluk olarak gördüm.

İstanbul Times Haber Merkezi - Çetin Yılmaz

Yakup Süt: Bir Mücadele ve Vizyon Adamı

Ardahan’ın Hoçvanlı iş insanı olan Yakup Süt, yaşamı boyunca mücadele ile yoğrulmuş bir hayat hikâyesine sahiptir. Kökleri derinlere uzanan bir toprak sevgisi ve halkına karşı taşıdığı sorumluluk duygusuyla Yakup Süt, sadece iş dünyasında değil, aynı zamanda eğitim ve sanat alanında da bölgesine iz bırakan isimlerden biri olmuştur.

Mücadeleyle Geçen Bir Hayat

Ardahan’ın zorlu coğrafyasında dünyaya gelen Yakup Süt, hayatın erken dönemlerinden itibaren güçlü bir irade ve çalışkanlıkla çevresindekilere örnek olmuştur. Yaşadığı toprakların çetin koşullarına rağmen pes etmeyen bu mücadele ruhu, onu bir iş insanı olarak başarıya taşımıştır. Ancak onun vizyonu, yalnızca ekonomik başarılarla sınırlı kalmamış, toplumsal faydaya yönelik birçok girişimi de beraberinde getirmiştir.

Edebiyata ve Sanata Verdiği Önem

Yakup Süt, sadece iş dünyasında değil, edebiyat ve sanata verdiği değerle de tanınır. Anadolu’nun büyük hikâye anlatıcılarından biri olan Yaşar Kemal ile kurduğu dostluk, onun bu alanlara duyduğu ilginin en somut göstergelerindendir. Yaşar Kemal’in, “İnsan, evrende gövdesi kadar değil, yüreği kadar yer kaplar” sözü, Yakup Süt’ün yaşam felsefesini en iyi yansıtan ifadelerden biridir.

Edebiyat ve sanatın bir toplumun ruhunu beslediğine inanan Yakup Süt, bölgesindeki gençleri okumaya teşvik etmek için büyük bir çaba sarf etmiştir. Kars’ın o eşsiz coğrafyasında, bir çocuğun hayal dünyasına dokunacak kitaplar hediye etmek, onun en bilinen özelliklerinden biridir. Süt, gençlerin eğitime olan ilgisini artırmak için maddi destekler sağlamış, birçok öğrenciye burs vererek onların eğitim hayatlarını kolaylaştırmıştır.

Okumayı Teşvik Eden Bir Önder

Yakup Süt, sadece kitap hediye etmekle kalmamış, aynı zamanda bir örnek olarak bölgesindeki gençlere yol göstermiştir. Hoçvan’ın karla kaplı köylerinden birinde, çocukların ellerinde birer kitapla gelecek hayalleri kurduğunu görmek, onun en büyük mutluluk kaynaklarından biri olmuştur. “İnsanı insan yapan hayal gücüdür” diyen Yaşar Kemal’in bu sözüne yürekten inanmış, her çocuğun bir hikâye anlatıcısı olabileceğine inanmıştır.

Bölgedeki eğitim seferberliğine yaptığı katkılar, Yakup Süt’ü sadece iş dünyasının değil, aynı zamanda halkının gönlünde de özel bir yere taşımıştır. Birçok öğrenci, onun sağladığı desteklerle ülkenin farklı köşelerinde başarılı birer birey haline gelmiş ve bu iyilik zincirini devam ettirmiştir.

Yakup Süt: Kars ve Ardahan’ın Ruhunu Yaşatan Önder

Kars ve Ardahan’ın coğrafyası, insanın ruhunu şekillendiren bir doğaya sahiptir. Bu toprakların zorluğu kadar güzelliği de Yakup Süt’ün kişiliğine yansımıştır. Yaşar Kemal’in hikâyelerindeki gibi, karla kaplı dağların arasında yaşayan insanların sevinçleri, kederleri ve hayalleri, onun hayatına da anlam katmıştır.

Yakup Süt, sadece bir birey olarak değil, aynı zamanda bölgesine ışık tutan bir rehber olarak iz bırakmıştır. Mücadeleyle geçen yaşamı, ardında bıraktığı eğitim ve sanat projeleriyle birleşerek, Kars’ın ve Ardahan’ın ruhunu yaşatan bir miras oluşturmuştur.

Halkının Gönlünde Taht Kuran Bir İş İnsanı

Yakup Süt’ün hikâyesi, mücadelenin, vizyonun ve insanlığa olan sevginin bir arada olduğu bir hayatı temsil eder. Bu hikâye, tıpkı Yaşar Kemal’in romanlarındaki gibi, insanın kendi topraklarına olan sevgisi ve insanlığa duyduğu inançla zenginleşir.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)