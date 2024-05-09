HÜSNÜ AKTAŞ’TAN YEREL SEÇİM DEĞERLENDİRMESİ

AK Parti’nin Oy Kaybı Sistematik Devam Etti

31 Mart 2024 tarihinde yapılan Belediye Seçimleri Ak Parti açısından dramatik bir tabloyu ortaya çıkarmıştır. Ak Parti bir yıldan az bir sürüde 2 milyonun üzerinde oy kaybetmiştir.

istanbul Times Haber Merkezi - Haber: Ziya Gündüz

2019 AK Parti’nin 776 Belediyesi vardı. 31 Mart 2024 tarihinde 507 Belediye Başkanlığı kazanmıştır. Ak Parti geçtiğimiz dönemlerde rakiplerine fark attığı birçok ilde önemli kayıplar verdi.

Seçimlerde oy istemek de dahil olmak üzere AK Parti’nin yapması gereken bütün işler AK Parti’nin teşkilatları da bu resimde, vatandaşların taleplerini merkeze ileten birimler olmaktan çıkmış ve bir devlet dairesine dönüşmüştür. Bu anlayış birçok problemi beraberinde getirmiştir.

AK Parti Halk Nezdindeki Gerileyişini İyi Tahlil Edememiştir

AK Parti özellikle 2015’ten beri seçmen tabanını zayıflatan bir süreci ‘efradına cami ve ağyarına mani’ bir şekilde tahlil edememiştir.

Hüsnü Aktaş, yazısının devamında Recep Tayyip Erdoğan’ın halk üzerindeki eski etkisini kaybettiğinin altını çizdi.

Bugün bütün bir parti Recep Tayyip Erdoğan’ın eline bakıyor ama Erdoğan artık kitlelerde eskisi gibi bir heyecan uyandıramıyor. Kurulduğu ilk günlerde ısrarla üzerinde durdukları ortak akıl, liyakat, ve adalet gibi kavramlar, zaman içerisinde değerlerini kaybetmiştir.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)