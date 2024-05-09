Yaz aylarının yakıcı güneşinden ve yağmurlu havalardan korunmak için siz de tentelere ihtiyacınız var mı? Gün Tente, size en uygun tente çözümlerini sunarak yaşam alanlarınızı daha konforlu ve kullanışlı hale getirmeyi hedefliyor.

Gün Tente'yi Neden Seçmelisiniz?

● Geniş Ürün Yelpazesi: Otomatik pergola, mafsallı tente, motorlu tente, raylı tente, sabit süs tente, kış bahçesi, çift açılır tente, kasetli tente, giyotin motorlu cam, bioclimatic pergola ve rolling roof sistemleri gibi geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Bu sayede her ihtiyaca ve bütçeye uygun bir tente modeli bulmak mümkündür.

● Kaliteli Ürünler: Gün Tente, tüm ürünlerini en kaliteli malzemeler kullanarak kendi üretim tesisinde üretmektedir. Bu sayede ürünlerinin uzun ömürlü ve dayanıklı olmasını garanti eder.

● Uzman Ekip: Gün Tente'nin deneyimli ve uzman ekibi, ihtiyaçlarınızı doğru bir şekilde analiz ederek size en uygun tente modelini seçmenize yardımcı olur. Ayrıca tentelerin kurulumunu da titizlikle ve profesyonel bir şekilde gerçekleştirir.

Müşteri Memnuniyeti: Gün Tente, müşteri memnuniyetini her zaman öncelikli olarak görmektedir. Bu nedenle, müşterilerine en iyi hizmeti sunmak için sürekli olarak kendini geliştirmektedir.

● Hızlı ve Güvenilir Hizmet: Gün Tente, siparişlerinizi hızlı ve güvenilir bir şekilde teslim eder. Ayrıca, tentelerinizde herhangi bir sorun yaşarsanız, teknik servis ekibi size en kısa sürede yardımcı olur.



Gün Tente Ürünleri:

● Otomatik Pergola

● Mafsallı Tente

● Motorlu Tente

● Raylı Tente

● Sabit Süs Tente

● Kış Bahçesi

● Çift Açılır Tente

● Kasetli Tente

● Giyotin Motorlu Cam

● Bioclimatic Pergola

● Rolling Roof Sistemleri

Gün Tente Hakkında

Gün Tente, 10 yılı aşkın süredir Rolling Roof, Bioklimatik, Otomatik Pergola ve Otomatik Cam Sistemleri alanlarında faaliyet gösteren bir firmadır. Sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek, en iyi ve en kaliteli çözümleri sunma gayretiyle birçok başarılı projeye imza atmıştır.

Müşteri memnuniyetini her zaman öncelikli olarak gören Gün Tente, konfor, estetik ve teknolojiyi bir araya getirerek yaşam alanlarını daha işlevsel hale getirmeyi hedeflemektedir. Sürekli kendini geliştirme ve müşterilere en yeni yenilikleri sunma misyonuyla hareket eden Gün Tente, dünya çapında birçok yeniliğe öncülük etmektedir.

Firmanın Sunduğu Hizmetler

● Ölçü Alma: Tente kurulumu için gerekli ölçüleri titizlikle alırız.

● Üretim: Tüm ürünlerimizi en kaliteli malzemeler kullanarak kendi üretim tesisimizde üretiriz.

● Uygulama: Tentelerinizi uzman ekibimiz tarafından titizlikle ve profesyonel bir şekilde kurarız.

● Planlama: Müşterilerimizin ihtiyaçlarına en uygun tente çözümünü planlar ve tasarlarız.

● Lojistik: Ürünlerimizi hızlı ve güvenilir bir şekilde teslim ederiz.

● Teknik Servis: Tentelerinizde herhangi bir sorun yaşarsanız, teknik servis ekibimiz size en kısa sürede yardımcı olur.

Kurucu: Oğuzhan Gün

İletişim Bilgileri:

● Telefon: 0530 068 33 52

● Adres: İstasyon Mahallesi 2. Sarıgül Sokağı No:30-32/23 Küçükçekmece/İstanbul

● Web sitesi: https://guntente.com/