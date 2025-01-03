YANLIŞ EKONOMİK POLİTİKALAR HALKI ÇORBA İÇEMEZ HALE GETİRDİ

Bundan 2/3 sene önce 6 lira olan bir kap çorbanın bugün en az 70 TL den satılması dar gelirli emekliyi, asgari ücretliyi ve diğer alt gelir grubuna mensup bir çok kişiyi beslenme konusunda çaresiz hale getirmiş durumda.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Bu durumu yıllar önce gören İBB başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul’un bir çok ilçesinde kent Lokantaları açarak dar gelirli kesime çok uygun bir fiyata yemek yemeği seçeneğini sunmuştu.Kent Lokantalarında servis saat 12.00’dan sonra başlıyor. Sabah 07 ile 10 arası çok rahat bir şekilde uygun bir bedel ile çorba servisi de yapmak mümkün.

ESENYURT’TAN AVCILARA YEMEK İÇİN GİDİYORUM KEŞKE SABAH’TA ÇORBA SERVİSİ OLSA İSTEĞİMİZİ EKREM BAŞKAN’A İLETİN TALEBİ GELDİ…

Esenyurt Cumhuriyet Meydanında sokak röportajı yaparken çekim olmaksızın sizinle bir şey konuşacağım diyen bir emekli aynen şunları söyledi ”Esenyurt’ta henüz İBB Kent Lokantası yok.Ben 65 yaşından büyük oldum için İETT otobüsleri bana ücretsiz. Her gün Avcılar Kent Lokantasında yemek yemek için oraya gidiyorum.

Bir börekçiye gidince en ucuz yerde bile bir çay ve poğaça için 35/40 lira para istiyorlar. İBB’nin Kent Lokantaları saat 12.00’a kadar boş duruyor. Sabah SAAT 8 ile 10 arası uygun fiyata çorba servisi yaparsa özel lokantalarda belki fiyatlarını geri çekerler veya en azında zam yapmazlar. Siz basınsınız bu isteğimi İBB başkanımız sayın Ekrem İmamoğlu’na iletirseniz bu hizmeti de sunsa güzel olmaz mı dedi.”

BİZ HALK İLE İDARECİLE ARASINDA KÖPÜRÜ MAKUL İSTEK VE TALEPLERİ İLGİLİLERE İLETMEK GÖREVİMİZ…

Halk odaklı haber ve sokak röportajı yapan bir yayın mecrası olarak halkımızın istek,arzu ve taleplerini ilgillere iletmek birinci önceliğimiz olduğundan Esenyurt’lu yurttaşımızın talebini İBB başkanımız sayın İmamoğlu ve ekibine iletmek bizim için bir mutluluk sebebidir. İnşallah İBB ye hiçbir külfeti olmayan çorba servisi de başar dar gelirli kesim sabah yemeğini de uygun bedeller ile yeme imkanına kavuşur.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)