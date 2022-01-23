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*Zeytinburnu’nda “Vefatının 60. Yılı Anısına, Ahmet Hamdi Tanpınar Sempozyumu” Gerçekleştirildi*

*Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi, Usta Yazar Ahmet Hamdi Tanpınar’ın vefatının 60. yılı anısına düzenlenen sempozyuma ev sahipliği yaptı. 2 gün süren ve her yönüyle Ahmet Hamdi Tanpınar’ın konuşulduğu sempozyuma çok sayıda akademisyen, araştırmacı ve edebiyatsever katıldı. Daha önce Mehmet Akif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek, Cemil Meriç, Tarık Buğra, Kemal Tahir gibi Türk Edebiyatı’nın önemli şahsiyetlerini sempozyumlarla andıklarını belirten Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy; “Bu önemli isimlerin yanına Ahmet Hamdi Tanpınar'ı da eklemeyi doğrusu çok arzu ettik.” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Ocak 2022 Pazar 16:48
*Zeytinburnu’nda “Vefatının 60. Yılı Anısına, Ahmet Hamdi Tanpınar Sempozyumu” Gerçekleştirildi*
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21 - 22 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen “Vefatının 60. Yılı Anısına Ahmet Hamdi Tanpınar Sempozyumu”na Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Kültür ve Turizm Eski Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı’nın yanı sıra aralarında çok sayıda akademisyenin de bulunduğu 28 konuşmacı katıldı.

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen sempozyumda büyük edebiyatçının eserleri, ilmi kişiliği, yaşam öyküsü ve akademik fikirleri ele alındı. 

2 gün boyunca süren sempozyuma gelemeyen vatandaşlar ise oturumları Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nin Youtube kanalından yapılan canlı yayınlarla takip etti.

*BAŞKAN ÖMER ARISOY, “İNŞALLAH, BU SEMPOZYUM VE KİTAPLARA YENİSİNİ EKLEYECEĞİZ”*

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy yaptığı açıklamada, “Ahmet Hamdi Tanpınar şiirden, romana, öyküden makaleye ve edebiyat tarihine birçok alanda eser verdi. Tanpınar, kendisinden sonraki birçok insanı etkilemiş bir büyük romancımız, bir büyük edebiyatçımızdır." dedi.

Daha önce Mehmet Akif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek, Cemil Meriç, Tarık Buğra, Kemal Tahir gibi önemli şahsiyetleri sempozyumlarla andıklarını vurgulayan Arısoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunların yanına Ahmet Hamdi Tanpınar'ı da eklemeyi doğrusu çok arzuladık. Bu sempozyumlardaki konuşmalar ve tebliğleri kitaplaştırarak onları kültür dünyamıza armağan ettik. İnşallah bu kitaplara bir yenisini daha ekleyeceğiz. İlgi gösteren bütün sanatseverlere çok teşekkür ediyorum.”

*VEFATININ 60. YILI ANISINA AHMET HAMDİ TANPINAR SEMPOZYUMU*

6 oturumda düzenlenen sempozyumun açılışı, Prof. Dr. M. Fatih Andı’nın başkanlığında gerçekleştirildi. 

Tanpınar'ın çevresiyle olan ilişkilerinin, edebiyat tarihi üzerine olan bakış açısının, şehir kültürü hakkındaki fikirlerinin değerlendirildiği oturumun konuşmacıları Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı, Dr. M. Kayahan Özgül, Prof. Dr. Uğur Tanyeli, Doç. Dr. Turgay Anar oldu.

Sempozyumun ikinci oturumuna Beşir Ayvazoğlu başkanlık yaptı. Bu oturumda Tanpınar'ın öykülerini ve romanlarını nasıl kurguladığı, kahramanlarını yerleştirdiği mekânları  Prof. Dr. Abdullah Harmancı, Prof. Dr. Seval Şahin, Prof. Dr. Ahmet Sarı ve Muhammet Salman değerlendirdi. 

Doç. Dr. Turgay Anar’ın başkanlık yaptığı sempozyumun üçüncü oturumunda; Prof. Dr. Hamdi Genç, Prof. Dr. Ali Utku, Ömer Hatunoğlu ve İbrahim Öztürkçü; Tanpınar'ın iktisat, oksidentalizm, kültürel bellek ve iç insan üzerine değerlendirmelerini içeren sunumlar yaptı. 

Dr. Çimen Günay Erkol'un başkanlık yaptığı dördüncü oturumda Tanpınar'ın eserleri, eserlerinde kadına olan bakış açısı, toprak, bitkiler ve kökler hakkındaki fikirleri değerlendirildi. Oturumda Prof. Dr. Halim Kara, Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk, Dr. Zeynep Kevser Şerefoğlu Danış, Doç. Dr. Fatih Altuğ konuşmacı olarak yer aldı.  

Sempozyumun beşinci oturumunda Tanpınar’ın musiki anlayışı hakkında çıkan yeni arşiv bilgileri, Türk romanı hakkındaki fikirleri ve klasik şiir eleştirisi değerlendirildi. Dr. Zeynep Kevser Şerefoğlu Danış'ın başkanlığında gerçekleşen oturumda, Prof. Dr. Cem Behar, Prof. Dr. Handan İnci, Prof. Dr. Mehmet Narlı, Doç. Dr. Berat Açıl değerlendirmelerde bulundu. 

Son oturum Prof. Dr. Yılmaz Daşcıoğlu'nun başkanlığında, Ömer Erdem, Hayriye Ünal, Habil Sağlam ve Prof. Dr. Ertan Örgen'in katılımlarıyla yapıldı. Konuşmacılar, Tanpınar'ın şiiri ve poetik anlayışı ile şiirlerinde geçen temalar üzerinde durdu.

Kaynakı: İstanbul Time Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 23.01.2022 16:49
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