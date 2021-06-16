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Zeytinburnulular Şehidini Unutmadı

7 Haziran 2016’da hain bir saldırı ile İstanbul Vezneciler’de şehit edilen  Çevik Kuvvet Polis Memuru Kadir Cihan Karagözlü şehit edilişinin 5.senesinde Edirnekapı Polis şehitliğindeki kabri başında  Emniyet mensupları,ailesi ve sevenleri  tarafından Kur’an- ı kerim okunarak rahmetle yad edildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Haziran 2021 Çarşamba 11:36
Zeytinburnulular Şehidini Unutmadı
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ŞEHİDİN  AĞABEYİ ERDOĞANLA GÖRÜŞMEK İSTİYOR

Şehit Kadir Cihan Karagözlü'nün ağabeyi Yasin Hakan Karagözlü, yaptığı açıklamada, 7 Haziran 2016'dan bu yana beş yıl geçtiğini ifade ederek, "Bizim için çok zor oldu. Gene buradayız, kabri başındayız. Buradan şehitlerin babası, mazlumların babası Recep Tayyip Erdoğan'a da selamlarımı iletiyorum.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

Çok görüşmek istedim ama görüşemedim. CİMER'den de yazdım ama bir türlü buluşma olmadı.

İnşallah sesimizi duyar, telefonla da olsa görüşmek istiyorum." dedi.Şehitlikteki polislerin kabirlerine karanfil bırakılmasıyla anma töreni sona erdi.

7 Haziran 2016'da Fatih Şehzadebaşı Caddesi Vezneciler otobüs durağı istikametinde yoldan geçen Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait iki midibüse bombalı araçla terör saldırı düzenlenmişti.

Olayda, polis memurları Kadir Cihan Karagözlü, Gökhan Topçu, Duha Beker, Ramazan Kırboğa, Emrah Pekdoğan ve Yaşar Özlem ile 6 vatandaş şehit olurken, 36 kişi yaralanmıştı.

Kaynak.İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 16.06.2021 11:41
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