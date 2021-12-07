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Zeytinbunu’nun Asayişi Berkemal
Zeytinbunu’nun Asayişi Berkemal
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Zeytinbunu’nun Asayişi Berkemal

Zeytinburnu İlçe Emniyet müdürü Murat Yıldırım’ın yaptığı sunum ile başlayan Zeytinburnu Huzur Toplantısı Kaymakam Zekeriya Güney’in başkanlığında Kazlıçeşme Kültür merkezi Akdeniz salonunda yapıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Aralık 2021 Salı 10:53
Zeytinbunu’nun Asayişi Berkemal
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ZEYTİNBURNU’NDA SUÇ ORANLARI DÜŞTÜ

1 Aralık 2021 saat 14.00’ da Zeytinburnu Belediyesi Kazlıçeşme Kültür merkezinde yapılan huzur toplantısında Zeytinburnu Emniyet Müdürü Murat Yıldırım slaytlar eşliğinde son bir sene içinde yapılan çalışmalar ve suç oranlarında düşüş olduğunu ifade ettiği sunumunda özet olarak ilçede yaşanan er konuya değinmesi benini ile izlendi.

Sunumdan sonra Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve kaymakam Zekeriya Güney ‘de birer selamlama konuşması yaptı.

Daha sonra her üç mülki idare amir sahneye çıkarak sorulan sorulara cevap verdi.

İşte Toplantının Videosu :

Son Güncelleme: 07.12.2021 10:58
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