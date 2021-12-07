Zeytinbunu’nun Asayişi Berkemal

ZEYTİNBURNU’NDA SUÇ ORANLARI DÜŞTÜ

1 Aralık 2021 saat 14.00’ da Zeytinburnu Belediyesi Kazlıçeşme Kültür merkezinde yapılan huzur toplantısında Zeytinburnu Emniyet Müdürü Murat Yıldırım slaytlar eşliğinde son bir sene içinde yapılan çalışmalar ve suç oranlarında düşüş olduğunu ifade ettiği sunumunda özet olarak ilçede yaşanan er konuya değinmesi benini ile izlendi.

Sunumdan sonra Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve kaymakam Zekeriya Güney ‘de birer selamlama konuşması yaptı.

Daha sonra her üç mülki idare amir sahneye çıkarak sorulan sorulara cevap verdi.

İşte Toplantının Videosu :