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Zeynel Kaçar Hakka Yürüdü

Ak Parti Zeytinburnu Seyitnizam Mahalle Başkanı, Zeytinburnu Tüm Malatyalılar Derneği ve Malatya Dernekler Federasyonu yönetim kurulu üyesi Cengiz Kaçar’ın Amcası Zeynel Kaçar hakka yürüdü.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Haziran 2020 Perşembe 12:13
Zeynel Kaçar Hakka Yürüdü
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SON YOLCULUĞUNA ZEYİNBURNU BELEDİYE BAŞKANI ÖMER ARISOY ‘DA KATILDI

Korona virüs nedeni ile camide cenaze namazı kılma ortamı olmadığından dolayı Zeytinburnu Merkezefendi mahallesinde bulunan Gasilhane önünde cenaze namazı kılındı.

Çok az sayıda kişinin katılımına izin verilen Cenaze namazına merhumun evlatları ,Zeytinburnu Belediye başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu Tüm Malatyalılar Dernek başkanı Suat Sarıkaya, Geleceğim Zeytinburnu Platfomru Kurucu Başkanı,Malatya Derneği Başkan yardımcısı, Malatya İzollu Vakfı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Gazeteci Yazar Hüseyin Çetiner Başlat olmak üzere yakın derece aile üyelerinin katıldığı cenaze namazından sonra merhum Habipler Yayla Mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 11.06.2020 12:17
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