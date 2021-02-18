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Youth Projects Group Bilinirliğini Arttırmaya Devam Ediyor!

Üniversite yılları herkes için sıkıntılı geçen bir dönemdir. Derslerden ziyade iş ve staj bulmanın öğrenciler için zor olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada, birçok kişi, Kariyer.net gibi siteler üzerinden ilanlara başvuru yaparlar. Ancak, takdir edersiniz ki, bu tür sitelerden olumlu cevap almak zordur. Gençlerin daha planlı ve ciddi çalışan organizasyona ihtiyaçları bulunur. Böyle bir ihtiyacın farkına varan Youth Projects Group; hem iş ve stajları hem de yurt içi ve yurt dışı projeleri sitesinde bir araya getirdi. Türkiye’nin ilk gençlik projesi olarak bilinen Youth Projects Group; Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuru yaparak markalaşmayı başardı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Şubat 2021 Perşembe 09:31
Youth Projects Group Bilinirliğini Arttırmaya Devam Ediyor!
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Neden Youth Projects Group?

Youth Projects Group; 18-25 yaş arası gençlerin kendilerine dair birçok şeyi bulabilecekleri bir organizasyon! Siz de internet sitelerini inceleyerek daha geniş bilgi edinebilirsiniz. AB projeleri, Kalkınma Ajansı projeleri ve hibe duyuruları sayesinde hem yurt içi hem de yurt dışında önemli projeler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. İspanya, Hollanda ve daha birçok ülkede gönüllülük esasına dayalı olan projeler bulunur. Bu tür projelerin birçoğuna Türkiye’den de katılım vardır. Erasmus programı, İstihdam ve Sosyal Yenilik programı, Avrupa Dayanışma programı ve daha birçok programın size hitap ettiğini söyleyebiliriz. Bilhassa AB hibe projelerine önceden belirlenen net duyuru tarihleri olmasa da Youth Projects Group bünyesinde bu tür projelere dair önemli bilgilerin verildiğini söylemeliyiz.

Hibe duyuruları da Youth Projects Group bünyesinde yer alıyor. Örneğin, Sabancı Vakfı, tam 14 yıldır kesintisiz olarak 170’den fazla projeye destek veriyor. Bu süre zarfında 30 milyon TL’ye yakın hibe desteği veren Sabancı Vakfı başta olmak üzere diğer vakıfların veya kurumların hibe duyurularına da Youth Projects Group sayesinde ulaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra, özellikle gençlerin büyük bir merakla takip ettiği iş ve staj fırsatları da Youth Projects Group’un içerikleri arasında kendisine geniş yer buluyor. Türkiye’nin en önemli firmalarının başında gelen Aselsan’dan tutun da ABD’deki herhangi bir Google ofisine kadar tüm iş ve staj fırsatlarına düzenli olarak yer veriliyor. Buna ek olarak, Youth Projects Group’un sitesinde çok işinize yarayacak türden makaleleri de okuyabilirsiniz. Özellikle, yurt içinde veya yurt dışında nasıl iş bulacağınıza dair tavsiyeler içeren bu tür içerikleri kesinlikle okumalısınız.

Türkiye’nin İlk Gençlik Projesi’nden Siz de Faydalanın!

Youth Projects Group; yalnızca iş ve staj imkanları sunmuyor. Üniversite hayatına yeni başlamış bir gençseniz faydalanabileceğiniz burslar hakkında da bilgi edinebilirsiniz. Bunun yanı sıra, kendinizi geliştirmenize imkan verecek olan seminerlerin ve kursların listesine de ulaşabilirsiniz. Ayrıca, yurt dışında eğitim görmek adına neler yapmanız gerektiği de detaylı açıklamalarla Youth Projects Group sitesinde bulunuyor.

Siz de Türkiye’nin ilk gençlik projesine katılmak adına acele etmelisiniz!

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