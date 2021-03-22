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Yeşil Vadi'de Down Sendromlu Çocuklara Özel Spor Seansları

İBB’nin engelli bireyler için spor merkezine dönüştürdüğü Yeşilvadi Spor Tesisi, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde özel misafirlerini ağırladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Mart 2021 Pazartesi 09:26
Yeşil Vadi'de Down Sendromlu Çocuklara Özel Spor Seansları
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Down Sendromlu çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde sportif ve yaşamsal becerilerini geliştirmeye dönük derslerine farkındalık gününde de devam etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) “Engelli Bireyler Spor Merkezi”ne dönüştürdüğü Yeşilvadi Spor Tesisi’nde, Down Sendromlu çocuklar için özel seanslar düzenleniyor. Temel hareketlerden denge ve koordinasyona, yüzmeden koşuya kadar geniş bir programa dahil olan tesis üyeleri 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde de eğitimlerini aksatmadı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

TESİS ÜYELERİNİN YÜZDE 40’I DOWN SENDROMLU

Ümraniye'de bulunan Yeşilvadi Spor Tesisi’nin fiziki yapısı, İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İBB iştiraki SPOR İSTANBUL tarafından yapılan erişilebilirlik çalışmalarıyla geçtiğimiz yıl engelli bireylerin kullanımına uygun hale getirildi. 2020 yılının Haziran ayından itibaren 4 yaş ve üzerindeki engelli bireyler için spor eğitimleri verilmeye başlandı. Merkeze üye çocukların yüzde 40’ını Down Sendromlular oluşturuyor.

SPORTİF VE YAŞAMSAL BECERİLERİ SPORLA GELİŞİYOR

İBB, tesiste sporu araç olarak kullanarak Down Sendromlu çocukların sportif ve yaşamsal becerilerinin geliştirilmesini amaçlıyor. Eğitimler ise uzman spor eğitmenleri tarafından veriliyor. Eğitimler sırasında uygulanan metotlar çocukların; ince motor, genel kaba motor, özel kaba motor, motorik kuvvetlendirme, el göz koordinasyonu, odaklanma becerisi, denge, öz bakım beceri hedefleri, yaşam beceri hedefleri üzerine yoğunlaşıyor. Nesnelerin avuç içinde tutulup atılması, çömelip kalkma, yuvarlanan bir nesneyi elle durdurma, emekleyerek merdiven çıkıp inme, seri halde dengeli yürüme gibi temel hareketlerle spora başlayan Down Sendromlular, sonraki aşamalarda yürüme ve statik, dinamik denge; tutma, atma, atlama, sıçrama, el ve göz koordinasyonu, yüzme ve aerobik hareketleri ile eğitimlerine devam ediyor.

KENDİ GÜNLERİNDE, KENDİ TESİSLERİNDE SPOR YAPTILAR

Her gün kendileri için belirlenen özel programlara katılan çocuklar 21 Mart Down Sendromlular Günü’nde de eğitimlerini ihmal etmedi. Sabahın erken saatlerinde tesise gelen çocuklar eğitmenlerin eşliğinde yaptıkları ısınma hareketlerinin ardından ip ve toplarla yapılan çeşitli hareketleri; yürüme, tutma ve çekme hareketlerini, denge ve koordinasyon hareketlerini yaptı. Çocuklar günün finalinde ise yüzme performanslarını sergiledi.

SPORU AKSATMAYANLARA SPORTİF HEDİYELER

Çocuklar salonlarda egzersizlerini yaparken aileler de koridorlardaki ekranlardan çocuklarını izledi. İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk de eğitimleri sırasında çocuklara eşlik etti. Öztürk, bir saatlik programın ardından hem eğitimlerine düzenli olarak devam ettikleri için, hem de 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü anısına çocuklara temsili madalya ve çeşitli hediyeler takdim etti.

DOWN SENDROMU NEDİR?

Down Sendromu, bir kromozom anomalisi olarak biliniyor. Sıradan bir insan vücudunda bulunan kromozom sayısı 46 iken Down Sendromlu bireylerdeki kromozom sayısı ise 47. hücre bölünmesi sırasında yanlış bölünme sonucu 21. kromozom çiftinde fazladan bir kromozom yer alması ile meydana geliyor. Bu sebeple Down Sendromu, Trisomy 21 olarak da biliniyor. 21. kromozomun 3 tane olması dolayısıyla her yıl 21 Mart’ta Down Sendromlular Günü olarak çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Kaynak: İstanbul Tİmes Haber Ajansı (İTHA)

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