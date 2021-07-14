Yerelde Kadın Buluşmaları’nın 9’uncusu İstanbul Esenyurt'ta Gerçekleştirildi

Yerel ve yabancı toplumdan kadınların bir araya geldiği programa; İstanbul Milletvekili Doç. Dr. Sare AYDIN, Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe OK ve Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin KADIOĞLU katıldı.

Programa ayrıca, İl Sağlık, İl Milli Eğitim ile İl Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden katılan konuşmacılar çeşitli alanlarda bilgilendirici sunumlar gerçekleştirildi.

"Kadın Varsa Umut, Umut Varsa Yaşam Var" sloganıyla yola çıkan “Yerelde Kadın Buluşmaları” etkinliğine farklı uyruklardan 150 kişi katıldı.

Moderatörlüğünü Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe OK ve Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin KADIOĞLU’nun gerçekleştirdiği etkinlik yaklaşık 5 saat sürerken, sivil toplum kuruluşlarından gelen kadınların yapmış oldukları ürünler kermes alanında sergilendi.

Etkinlik, Suriyeli kadınların müzik dinletisi ile son buldu.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)