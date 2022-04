Yerden Isıtma Mı Petek Mi?

Evlerde standart olarak doğalgaz yakıt kullanımı göz önünde bulundurulması ile birlikte ısıtma sistemi tercihleri açısından son yıllarda yerden ısıtma sistemleri ve petekli kalorifer sistemleri sıklıkla karşılaştırılmaktadır. Aslında sadece ev sahipleri değil işletme sahipleri tarafından da bu ısıtma sistemleri kullanılırken, temel karşılaştırma faktörleri arasında tasarruf, konfor ve kalite gibi noktalar bulunmaktadır. Bir ev veya işyeri sahibi olarak yerden ısıtma mı petek mi sorusunun cevabını bulabilmeniz için her iki sistemin avantaj ve dezavantajlarını göz önüne almanız gerekecektir. Bu nedenle sizin için hazırladığımız bu içerikte aradığınız soruların cevaplarını vermek için detaylı bir inceleme sağladık. Petekli Kalorifer Sistemi Nedir? Petekli kalorifer sistemi; doğalgaz yakıt sistemi baz alındığında, kombinin doğalgaz yakıtını kullanmasıyla ısıttığı suyu sirkülasyon hattıyla peteklere ulaştırdığı sistemdir. Bu sistemde evin her odası, mutfağı, banyosu ve antresi gibi noktalarda bağlanmış peteklere ulaşan sıcak su ısısını petek içerisinden dışarıya doğru yansıtır. Petekli Kalorifer Sistemi Avantajları Nelerdir? Çok eski bir yere sahip olarak çok uzun yıllardır Türkiye'de kullanımı görülen petekli sistemde elbette ki ısınma açısından belirli avantajlar bulunabilir. Örneğin, bu sistemde kullanıcı suyun sıcaklık ayarını yani ortama gelecek ısının ayarını kendi belirleyebilir. Kalorifer petekleri yapı içerisinde odalarda, ofislerde, antre, koridor ve banyo gibi her bölümde bulunabilir. Petekli sistemde kombi üzerinden ısı ayarı yapılması ile birlikte bu ısı ayarı her odaya yansır. İstenmeyen odunlarda petek kapatma sistemi ile ya da petek üzerinde kullanılan termostatik vanalar ile ısı ayarlamaları gerçekleştirilebilir. Petekli kalorifer sisteminde dışarıdan kolaylıkla müdahale ile tesisat temizliği yapılabilir ve kaçak problemleri direkt olarak gözle görülebilir. Petekli Sistemin Dezavantajları Nelerdir? Petekli kalorifer sistemlerinin kullanımında özellikle dezavantajlar daha fazla göze batan bir yere sahiptir. Çünkü bu sistemin kullanıldığı yapılarda ister yaşam ister çalışma alanı olsun alan içerisinde petekler önemli bir yer kapladığından dolayı dekorasyon için sıkıntılar ortaya çıkmaktadır. Dekorasyon istenildiği şekilde yapılsa dahi petekler nedeniyle kötü bir görüntü ortaya çıkabilmektedir. Petekli kalorifer sistemlerinde uzun süre boyunca petek içerisinde ve tesisatta dolaşan su ısınma ve soğuma işlemleri sonucunda bir süre sonra çamur halini almaya başlar. Bu çamurlaşmış su, petek ve tesisat içerisinde bir süre sonra tıkanma ortaya çıkarır ve ısıtma sistemi çalışma veriminde düşüş ortaya koyabilir. Bu nedenle petekli kalorifer sistemlerinde her zaman aynı verimi alabilmek için 1-2 yılda bir tüm tesisatın temizliğini yaptırmak gerekir. Yerden Isıtma Sistemi Nedir? Yerden ısıtma sistemi, çok uzun yıllardır İzmir, İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde uygulanan ve giderek Anadolu'ya yayılan bir yapıyla önemli markalar üzerinden verilen bir hizmettir. Bu hizmette özellikle hem yerli hem yabancı markaların sunduğu ürünler ile zemin ısıtma tesisatları döşenirken, tesisat için her zaman yüksek konfor ve kalite özellikleri göz önünde bulundurulmaktadır. Yerden ısıtma sistemi özel bir ısıtma mekanizması oluşturarak yine kaynak açısından doğalgaz yakıtını kullanan kombiyi baz almaktadır. Kombi tarafından ısıtma gerçekleştirilen sıcak su, yerden ısıtma sisteminin giriş noktası olan sabit değer ayar seti ve buradan kollektöre ulaşır. Kollektör üzerindeki debi ayarlı bağlantı noktalarıyla bu sıcak suyu istenilen basınç ve sıcaklık değerinde yapı içerisindeki zemin su borusu tesisatına yönlendirir. Yerden ısıtma sistemi; bu çalışma mantığı içerisinde sıcak su kaynağı üzerinden aldığı sıcak suyu zeminde döşenmiş olan boru tesisatları içerisinde dolaştırarak, zeminden yukarıya ısıtma oluşturan mekanizmadır. Bu mekanizma bir sirkülasyon ile birlikte suyun dolaşması ve soğuduktan sonra sisteme dönerek sürekli bir şekilde sıcak suyu revize etmesi mantığı ile çalışmaktadır. Yerden Isıtma Sistemi Avantajları Nelerdir? Evlerde, işyerlerinde ve hatta çok büyük ölçülerde alışveriş merkezleri, hastaneler, okullar, stadyumlar ve karayolları gibi noktalarda kullanım imkanı sağlayan yerden ısıtma sistemi birçok önemli avantaj sunmaktadır. Temel olarak ev hayatı açısından düşünüldüğünde yerden ısıtma sistemi bilhassa çocuklu aileler açısından çok önemli avantajlara sahip olmaktadır. Çocukların özellikle küçük yaşta sürekli bir şekilde oyun ve hareket çağında bulunduğu dönemlerde evin kış mevsiminde iyi bir ısıtmaya sahip olması gerekir. Evlerde her ne kadar parke kaplaması, her odada halılar ve iyi bir yalıtım bulunsa da ısıtmanın doğru noktadan doğru şekilde uygulanması çok daha önemlidir. İşte bu noktada yerden ısıtma sistemleri ısının zeminden yukarıya doğru ulaşmasıyla bilhassa çocukların çok hareketli olduğu evlerde onların ısınma anlamında korumalı hale gelmesine yardımcı olur. Yerden ısıtma sisteminde zeminden yükselen ısı sayesinde ısı evin içerisine daha homojen bir şekilde dağılır. Ev içerisinde bastığınız her noktada sıcak bir zemin bulunurken, koridor veya mutfak gibi alanlarda da hem zemin sıcak olacak hem kış mevsiminde çok daha rahat bir yapı elde edilecektir. Isıtma sistemlerindeki en önemli karşılaştırma faktörlerinden biri olan yakıt tasarrufu açısından bakıldığında da metrekareye bağlı olarak yerden ısıtma sistemleri takriben %10 civarında bir doğalgaz tasarrufu sağlayabilir. Bununla birlikte daha düşük tasarruf elde edebilmek için yerden ısıtma sistemlerinde akıllı kontrol otomasyonu her odanın ya da bölümün farklı ısılarda çalışmasını sağlayarak daha ekonomik sonuçlar ortaya çıkarabilir. Dekoratif açıdan düşünüldüğünde ise petekli sistemlerde karşılaşılan yapıya göre yerden ısıtma sistemleri gözle görülür bir tesisat ve ısıtma ekipmanı görüntü kirliliği ortaya çıkarmaktadır. Örneğin, oturma odanızda kalorifer petekleri ile karşılaşmak zorunda kalmadığınız için dekorasyonu çok daha rahat bir şekilde sağlayabilirsiniz. Zeminden ısıtma olduğu için çok fazla halı kullanmadan evinizi dekore edebilirsiniz. Yerden ısıtma sistemi kullanıldığında peteklerde ortaya çıkan is ve duvarlardaki kirlilik problemleri ortadan kalkmış olacaktır. Yani özellikle kullanım sağlanan yapılarda duvarlarda görülen lekeler ve istenmeyen görüntüler ortadan kalkarken, daha temiz bir yapıyla boya gibi ihtiyaçlar giderek azalacaktır. En önemli avantajlardan biri olarak yerden ısıtma sistemlerinde petekli kaloriferlerde olduğu gibi birkaç yılda bir tekrarlanması gereken tesisat temizliği ihtiyacı bulunmamaktadır. Çünkü yerden ısıtma sistemlerinde pex-a boru kullanımı görüldüğü için bu borular özel oksijen bariyerli yapılarıyla içlerinde küflenme, yosunlaşma ve çamurlaşma gibi sorunlar oluşturmaz. Yerden Isıtma Sisteminin Dezavantajları Nelerdir? Yerden ısıtma sistemi ile ilgili bugün dillerde olan belirli dezavantajlarından bahsetme gibi bir durum elbette bulunacaktır. Bazı noktalarda bu sistemin geç ısındığı ve ısınma süresinin saatler aldığı ifade edilebilir. Fakat yine bu sistem petekli sistemde olduğu gibi kombi üzerinden aldığı sıcak su kaynağını kullandığı için istenilen sıcaklık ayarlaması ile ısıtma sağlandıktan sonra istenilen ortalama sıcaklık değerleri kolaylıkla elde edilebilir. Petekli kalorifer sistemlerinin bilindiği üzere çok soğuk şehirlerde 24 saat çalışması ihtiyacı bulunmaktadır. Buna karşılık olarak yerden ısıtma sistemlerinde de yine 24 saat çalışma ihtiyacı ortaya çıkabilir. Bu durumda da bazı noktalarda ifade edilen yerden ısıtma sistemlerinin asla kapatılmaması gerektiği gibi bir olumsuz durumdan bahsedilmesi mümkün olmayacaktır. Yerden Isıtma Petek Karşılaştırması Görüldüğü üzere sisteminin tanımı, avantajları ve dezavantajları göz önünde bulundurulduğunda yerden ısıtma ve petek sistemi benzer ısıtma yapılarına sahip olsa da özellikle dekorasyon, temizlik ve tasarruf açısından birbirinden önemli derecede farklılıklar göstermektedir. Yerden ısıtma sistemleri günümüzde estetik yapıları, akıllı otomasyon sayesinde daha kolay kontrol edilmeleri ve daha uzun ömürlü bir yapı sağlamaları gibi avantajlar ile her zaman kullanışlı ve avantajlı olarak görülmektedir. Günümüzde özellikle apartman dairelerinde dış cephe yalıtımı bulunduğu koşulda ve müstakil dairelerde ise iyi bir yalıtım gerçekleştirildiğinde zemin ısıtma sistemleri çok avantajlı bir yapı oluşturmaktadır. Daha az enerji kullanması, sağlıklı ısıtma oluşturması, fiziki açıdan konforlu bir ısıtmaya ortaya çıkarması ve daha geç soğuma oluşturması gibi avantajlar ile zemin ısıtma sistemleri giderek daha fazla tercih edilmektedir.