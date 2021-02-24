"İktidarın uyguladığı borç, faiz, vergi, zam ve israf ekonomisinin neticesinde toplumun %40'ı açlık sınırının altında, %80'i de yoksulluk sınırının altında kalmış durumda. Belediye başkanlarının bu tablodan ibret almaları gerekirken, daha da borçlanarak aslında iktidarın da muhalefetin de birbirinden farkı olmadığını ortaya koyuyorlar." diyen Terzi belediyelerin ödedikleri faize dikkat çekti.



"İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2019 yılında 810 Milyon TL faiz ödemesi gerçekleştirmiş ama Sayın Ekrem İmamoğlu hala borçlanma yetkisi istiyor. Yine 2019'da Beşiktaş Belediyesi 30 Milyon TL, Şişli Belediyesi 28 Milyon TL, Kartal Belediyesi 19 Milyon TL, Sancaktepe Belediyesi 16 Milyon TL, Pendik Belediyesi 12 Milyon TL faiz ödemesi yapmışlar. Bu rakamların akılla izah edilebilir bir tarafı var mı, Allah aşkına!" ifadelerini kullanan Terzi, "Belediyeleri de, memleketi de borç ve faiz sarmalından Yeniden Refah Partisi kurtaracaktır." dedi.



Üretim ve eğitim seferberliğini dillendiren yegane parti Yeniden Refah Partisi ile bu milletin yüzünün güleceğini belirten Hüseyin Terzi konuşmasını "2024 yerel seçimlerinde İstanbul'a Refah gelecek, yüzler gülecek." sözleriyle tamamladı.



Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanı Hüseyin Terzi: "İstanbul'a Refah gelecek, yüzler gülecek."



Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanı Hüseyin Terzi, yaptığı basın toplantısında belediyelere sert eleştirilerde bulundu. Terzi, "Belediyeler borç batağındayken belediye başkanları hala borçlanma yetkisi istiyorlar. Bu işin sonu iflastır." dedi.



"İktidarın uyguladığı borç, faiz, vergi, zam ve israf ekonomisinin neticesinde toplumun %40'ı açlık sınırının altında, %80'i de yoksulluk sınırının altında kalmış durumda. Belediye başkanlarının bu tablodan ibret almaları gerekirken, daha da borçlanarak aslında iktidarın da muhalefetin de birbirinden farkı olmadığını ortaya koyuyorlar." diyen Terzi belediyelerin ödedikleri faize dikkat çekti.



"İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2019 yılında 810 Milyon TL faiz ödemesi gerçekleştirmiş ama Sayın Ekrem İmamoğlu hala borçlanma yetkisi istiyor. Yine 2019'da Beşiktaş Belediyesi 30 Milyon TL, Şişli Belediyesi 28 Milyon TL, Kartal Belediyesi 19 Milyon TL, Sancaktepe Belediyesi 16 Milyon TL, Pendik Belediyesi 12 Milyon TL faiz ödemesi yapmışlar. Bu rakamların akılla izah edilebilir bir tarafı var mı, Allah aşkına!" ifadelerini kullanan Terzi, "Belediyeleri de, memleketi de borç ve faiz sarmalından Yeniden Refah Partisi kurtaracaktır." dedi.



Üretim ve eğitim seferberliğini dillendiren yegane parti Yeniden Refah Partisi ile bu milletin yüzünün güleceğini belirten Hüseyin Terzi konuşmasını "2024 yerel seçimlerinde İstanbul'a Refah gelecek, yüzler gülecek." sözleriyle tamamladı.