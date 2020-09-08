Yeni Kadın Tren Sürücüleri Brövelerini İmamoğlu’nun Elinden Alacak

Türkiye’nin en büyük kent içi raylı sistemler işletmecisi olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul’un düzenlediği 25. Dönem Tren Sürücülüğü Eğitimleri tamamlandı. Şubat ayında başlayan eğitimleri başarıyla tamamlayan 88 kadın tren sürücüsü 10 Eylül Perşembe günü saat 11:00’de, Metro İstanbul Genel Müdürlük Yerleşkesinde düzenlenecek törenle brövelerini alacak.



Zorlu bir eğitim ve değerlendirme sürecinden geçtiler



25. Dönem Tren Sürücülüğü Eğitimlerine katılan adaylara ortalama 368 saatlik eğitim verildi. Covid-19 önlemleri kapsamında eğitime ara vermek yerine eğitimlerin bir kısmına online olarak devam edildi. Her bir aday ortalama 17 saat 45 dakika tren kullanarak 216,2 kilometre yol kat etti. 1 Ocak 2020 itibariyle Metro İstanbul’da 11’i kadın olmak üzere 684 tren sürücüsü görev yapıyordu. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan 88 yeni sürücümüzle birlikte toplam tren sürücüsü sayısı 772’ye, kadın tren sürücüsü sayısı ise 99’a çıkmış olacak.



101 yeni personelin 93’ü kadın…



Kadın istihdamını artırma hedefi doğrultusunda hareket eden Metro İstanbul, 2020 yılında 93’ü kadın olmak üzere 101 kişiye istihdam yarattı. Şirketin 2019’un Eylül ayında yayınlanan tren sürücülüğü ilanına yaklaşık 7.500 başvuru yapıldı. İlana başvuran 88 kadın; sağlık değerlendirmesi, sınav, mülakat ve eğitim gibi zorlu elemelerden geçerek brövelerini almaya hak kazandı.



“Kadınların sayısı her yerde artsın, eşitlensin hayat!”



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019’un Ağustos ayında düzenlenen törende bröve alan 66 tren sürücüsünden yalnızca 4’ünün kadın olduğunun altını çizerek, o gün “Kadınların sayısı her yerde artsın, eşitlensin hayat” demiştim. Çok mutluyum, çünkü bu sene 88 kadın tren sürücüsüne brövelerini vereceğiz. Hedefimizi gerçekleştirme yolunda büyük adımlarla ilerlemenin gurunu yaşıyorum” dedi.



Koronavirüs salgını süreci başından itibaren, İBB’nin kesintisiz ulaşım hizmeti vermeye devam ettiğinin altını çizen İmamoğlu, “Dünyada ki tüm ülkeler gibi Türkiye’miz de çok zorlu bir süreçten geçiyor. Bu süreçte sağlık çalışanlarının yanı sıra ulaşım hizmetlerindeki kahramanların rolü büyük. Son derece özverili çalışarak çok zor bir iş yapıyorlar. Allah hepsini ve ailelerini korusun” diye konuştu.



“Binlerce insan bize emanet”



Metroları her gün 2 milyondan fazla İstanbullunun kullandığına dikkat çeken Metro İstanbul AŞ Genel Müdürü Özgür Soy da 158 istasyonda, 844 araçla, tek seferde 1000-1500 civarında yolcu taşıdıklarını söyledi. Tren sürücülerinin çok zorlu ve kişisel yeteneklerin ön plana çıktığı bir değerlendirme ve eğitim sürecinden geçtiğini ifade eden Soy, “Bu program İBB’nin önemli inisiyatiflerinden bir tanesi. Biz kadınların iş hayatında daha fazla yer almasını istiyoruz. Kadınların özellikle İBB’de çok daha iyi pozisyonlara gelmesini hedefliyoruz. Tren sürücülüğü de yüklendiği sorumluluğu göz önünde bulundurursak son derece çok önemli bir meslek” dedi.



“Kesintisiz hizmet vermeye devam ediyoruz”



Metro İstanbul’un pandemi süresince kesintisiz bir şekilde hizmet vermeye devam ettiğinin altını çizen Soy, “Salgın sürecinin olumsuzluklarına rağmen yeni hatlar açarak hizmet kapasitemizi artırmaya ve istihdam yaratmaya devam ediyoruz. Tüm bu özverili çalışmalarımız neticesinde Capital 500 ve Fortune 500 gibi Türkiye’nin en prestijli şirketlerinin bulunduğu listelerde yer alıyoruz” diye konuştu.