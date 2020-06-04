Yay Burcu Erkeği ve Kadını Nasıl bir Kişiliğe Sahiptir? Tüm Özellikleri

Granat, yakut ve safir bu burçlara iyi gelir. Ana karakter özellikleri, sevgi ve dürüstlüktür. Ama yay burcu en çok bağımsızlığa değer verir. Enerjik ve açık sözlüdür.

Yay Burcu Karakteristiği

Yay belirgin şekilde liderlik niteliklerine ve adalet duygusuna sahiptir, sürekli olarak kendi kendini eğitir. Enerjisini dünyasını daha iyi yapmak için değiştirme fikri için tutkuyla harcar.

Tüm hayatı boyunca yay burcu , kendini gerçekleştirir ve çalışmalarının takdir görmesi için didinir, başarır.

Yay genellikle birkaç uzmanlık alanına, geniş bir ilgi alanına ve ticari bağlantılara sahiptir.

Yay doğası gereği açık sözlüdür, fikirlerini asla gizlemez, açıkça ifade eder, bazen başkaları tarafından yanlış anlaşılabilir.

Genellikle kaba ve kötü huylu olarak kabul edilirler.

Yay, hızlı ve sınırsız, huzursuz ve dengesizdir. Sürekli kafaları çalışır ve fikir üreteçleridir.

Onlar için en kötü şey monotonluk ve can sıkıntısıdır.

İstediklerini alamaz veya takdir görmezseler, melankolik olurlar ve hatta depresyona girebilirler.

Yay Burcunun Karakteristik Özellikleri

Yay burcunun kibar kalbi ve insanlara karşı samimi tutumu ortadan kaldırılamaz, ancak aşırı dürtüsellik genellikle onu yok eder. Bu ateşli işaret genellikle başkalarının çıkarlarını etkiler ve hatta onları korumaya çalışırken bile sıklıkla yanlış anlamalarla karşılaşır. Kısaca yayın her zaman arkadan iş çevirdiği ve insanların kötülükleri için uğraştığı düşünülür. Bu bir bakıma doğrudur. Sadece sevdikleri birkaç kişi dışında herkesin kötülüklerini isterler.

Yay Burcu Erkeği

Yay burcu erkeği enerjik, neşeli ve cömerttir. Herkesin dikkatini çekerler, çünkü her zaman ilginç konuşmalar yaparlar. Gerçekten nadir şansa sahiptirler, çok pervasız olsalar da işlerinde başarılı olurlar.

Para onlara bir şekilde akar ve tutumludurlar.

İddialı ve proaktiftir, kaç tane engel aşması gerektiğine bakılmaksızın hedefler belirler ve onlara ulaşır.

Yaylar çok çekici olduğundan karşı cinsin kadınları arasında popülerdir. Yay aşık olduğunda, onun için imkansız hiçbir şey yoktur. Sevgilisinin arzusunu yerine getirmek için her yolu dener. Ama agresiftir, hiçbir şey onları hedefe giderken durduramaz. Böyle bir erkekle olan ilişkiler canlı ve duygusal rotada gider, ancak size sonsuza dek bağlanmasını sağlamak neredeyse imkansızdır.

Yay Burcu Kadınının Özellikleri

Yay burcu kadını çok sosyal ve aşırı aktiftir. Kafalarına bir şey koyduysalar dağları geçmekten üşenmezler. Yaratıcı ve coşkulu kişilikleri yaşlanana kadar sürer.

Gündemde olmayı çok severler. Duygularını nasıl gizleyeceklerini iyi bilmediklerinden çok düşman edinirler.

Yay kadınları tereddüt etmeden bir anda ağlarlar ve gülüyorlarsa, etrafındaki herkese eğlencelerini bulaştırabilirler.

Her zaman neyin nasıl yapılacağını bilir, eleştiriye tahammül edemezler; ancak çoğu zaman başkaları hakkında keskin bir şekilde konuşurlar.

Olumlu bir izlenim verme arzusu, liderlik nitelikleri, tükenmez iyimserlik, kendini tanıma ve geliştirme eğilimi pozitif özellikleri arasındadır.

Dürüstlük eksikliği yaşadıklarında mutsuz olurlar. Sert bir ifade veya şakayla karışık sinir olduğu kişiyi rahatsız etmeyi çok severler.

İlişkilerde Yay Burcu Erkeği Ve Kadını

Toplumda önemli bir yer tutan veya yalnızca herhangi bir şeyde yetenekli olan partnere ihtiyacı vardır. Yani, mutlaka popüler ve başarılı bir partner ister. Aile hayatı onlar için ciddi bir şeydir, ancak her zaman nasıl uyumlu hale getirileceğini bilmezler ve kavga çıkarmayı severler. Yeni deneyimlere olan susuzluk genellikle onları aile ocağından uzaklaştırır. Başkaları ile mesajlaşmayı severler, aldatma sayılmasa da başka kişilerin onlara olan ilgisini severler.

Yay burcu, aslan ve koç ile 20li yaşlarına kadar iyi anlaşır. 20li yaşlardan sonra koç burcu onları iter. Kova burcuna çekilirler ama kova aradığı burç değildir. Kova burcu ile beraber olan bir yay sürekli melankolik olacaktır ve partnerini istemeyecektir. Onlar için en doğru burç akrep olacaktır.

Yay Burcunun Çocukluk ve Ergenlik Dönemi

En itaatkar ve sakin çocuklardan sayılmazlar. Son derece aktif, meraklı ve girişken çocuklardır. Genellikle beceriksiz ve aynı zamanda hareketlidirler, bu yüzden her zaman başlarına iş açarlar.

Bu neşeli çocuklar gündemde olmayı severler. Bir dakika bile oturamazlar, huzursuzluklarıyla herkesi rahatsız ederler. Kendine güvenen, koruyucu ve küçümseyen bir görünümün nasıl takınılacağını iyi bilirler, aslında olgun iç karakterlerini keşfetmeleri 10 yaşlarına tekabül eder ve bu yaştan sonra yetişkinlerle iletişim kurmaya bayılırlar.

Yay burcu doğuştan gelen dürüstlük ve doğruluk ile karakterizedir. Asla yalan söylemezler, duygularını asla saklamazlar. Bu yüzden de sevilmezler.