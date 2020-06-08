Vezneciler Şahitleri 4. Senelerinde Kabirleri Başında Anıldı

Şehit Polis Memuru Kadir Cihan Karagözlü'nin Babası Zeki Karagözlü Acımız Dinmeyecek,Ama Mahkemenin Vereceği Kararın Toplumu Rahatlatmasını Bekliyoruz Dedi ...

Edirnekapı Polis Şehitliğinde 7 Haziran 2020 Saat 11.00 da başlayan anma töreninde sosyal mesafeye dikkat edilerek duygusal bir ortamda yapılan anma töreninde Zeytinburnu'nun evladı Polis memuru Kadir Cihan Karagözlü'nün babası Zeki Kargözlü İstanbul Times Tv den Hüseyin Çetiner'e şunlar söyledi "2016 Yılının 7 Haziran günü çevik kuvvet polis memuru olan evladım Kadir Cihan Karagözlü'nünde içinde olduğu Çevik Kuvvvet araçlarına yönelik yapılan saldırıda 6 polis'in şehit olmasının yanı sıra 5 sivil vatandaş 'ta hakkın rahmetine kavuşmuştu. Olayda 3'ü ağır 36 kişi de yaralanmıştı.

Dört senedeir mahkeme devam ediyor. Geçen ay son duruşması yapılacaktı ancak pandemiden dolayı Temmuz'a ertelendi. Bizler adalete güveniyoruz. İnşallah adalet son mahkemede tecelli edecek. Burada bir kez daha ülkemiz için şehit olan bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bizleri 4.senesinde yalnız bırakmayan Zeytinburnu kaymakamımız sayın Mehmet Makas'a ,Belediye Başkanımız Sayın Ömer Arısoy'a,Zeytinburnu Mahahlle muhtarımız Nadiye Polat başta olmak üzere bizleri yalnız bırakmayan bütün eş dost ,akraba ve emniyet teşkilatımıza sizin aracılığınız ile bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Kadir Cihan Karagözlü'nün Ağabeyi Yasin Hakan Karagözlü de şunları söyledi " Tek kardeşim olan Kadir'imi benden alanları hem Türk adaletine hem de yüce yaratıcının adaletine havale ettim. Bundan tam 4 sene önce yani 7 Haziran 2016 tarihinde bizimle beraber 6 Polis'in ve 5 sivil vatandaşın evine Veznecilerden ateş düştü.

Anem ve babam o günden bu yana tarifsiz acılar yaşıyor.Ateş düştüğü yeri yakar sözü bizim evimiz için geçerli.Şehit edilişlerinin 4.sensinde bizleri yalnız bırakmayan herkese bir kez daha teşekkür ederim" dedi.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy 'da İstanbul Times Tv den Hüseyin Çetiner'e şunları söyledi "Ülke için,bayrak için,din için,ezan için canını feda edip şehit olan bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Biz bugün burada barış ve huzur içinde yaşıyorsak bu bizler için şehadet şerbeti içen şehitlerimizin sayesindedir. Zeytinburnu'muzun şehidi olan Çevik Kuvvet Polis Memuru Kadir Cihan Karagözlü'nin ailesi başta olmak üzere Vezneciler şahitlerimizin ailelerine şehadetlerinin 4.yılında bir kez daha Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı dilerim" şeklinde konuştu.

HABERİN VİDEOSU 9 HAZİRAN 2020 DE YAYINDA OLACAK...

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)