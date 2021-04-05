banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 9
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1443
ALTIN
451.812
DOLAR
8.1217
STERLİN
11.3032
EURO
9.5809
İBB Bilimsel Danışma Kurulunda Acil Tedbir Önerileri
Son Dakika
İBB Bilimsel Danışma Kurulunda Acil...
Genç ve Başarılı İş İnsanı Sancak Engin’den İnşaat Sektörüne Dair Önemli Açıklamalar …
Son Dakika
Genç ve Başarılı İş İnsanı...
Said Halim Paşa, Vefatının 100’üncü Yılında ZKSM’de Anılıyor
Son Dakika
Said Halim Paşa, Vefatının 100’üncü...
İmamoğlu’ndan Ahmet Arif Şiiriyle Dayanışma Mesajı:
İmamoğlu’ndan Ahmet Arif Şiiriyle Dayanışma...

Vatandaşların Huzuru TCDD Onayını Bekliyor

Maltepe’de, Marmaray’ın yapımı sırasında koparılan bağlantı nedeniyle çarşıya ve sahile ulaşılamıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Nisan 2021 Pazartesi 11:34
Vatandaşların Huzuru TCDD Onayını Bekliyor
banner171

Kartal’da ise çöplüğe dönen istasyonun altında çevre düzenlemesi yapılabilmesi için aylardır TCDD izni bekleniyor.

Marmaray’ın yapımı sonrasında Maltepe’nin Altıntepe Mahallesi’nde oturan 30 binin üzerinde kişinin sahil ve Bostancı çarşısı ile bağlantısı koparıldı. Mahalle sakinleri, çarşı ve toplu ulaşıma erişmek için yaklaşık 1kilometreden fazla yürümek zorunda kalıyor. Yaşlı ve engellileri düşününce bu mesafe zaman zaman yarım saate yakın bir yürüme gerektiriyor.

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Marmaray’ın yapımı sırasında TCDD tarafından oluşturulan mağduriyeti giderecek bir proje hazırladı. Yapılacak üst geçit ile Maltepe’nin Altıntepe Mahallesi’nde yaşayanların Bostancı çarşısı ve toplu taşımaya erişimini yarım saat kısaltacak.

Ancak, uygulama projeleri de tamamlanan köprü inşaatı için TCDD’den 6 aydır izin çıkmıyor. TCDD, yazılan resmi yazılara ve yapılan görüşmelere rağmen, kurumsal olarak kullanmadığı, çevre apartmanlar tarafından kullanılan alana projenin yapılmasına henüz müsaade vermedi.

Altıntepe Mahallesi’nde yolun adının bile İstasyon Yolu Sokak olduğunu belirten mahalleliden TCDD’ye yoğun bir tepki var. Altıntepeliler, üst geçidin bir an önce yapılarak yıllardır süren erişim sorunlarının çözülmesini bekliyor.

KARTAL’DA İSTASYONUN ALTI ÇÖPLÜK

Üst geçide onay vermeyerek vatandaşı mağdur eden TCDD, Kartal’da da Marmaray istasyonunun altında oluşan yaklaşık 150 metre uzunluğunda viyadük altı boşluğu değerlendirmiyor. Alanın çöplüğe dönmesi ve vatandaşlar için tehlike arz etmesi dikkate alınmıyor.

İBB, TCDD’nin bugüne kadar bu araziyi düzenlememesi ve semt sakinlerinden gelen talep nedeniyle, söz konusu alanla ilgili “çevre düzenleme projesi” hazırladı. Ancak, TCDD 3 aydır çalışmanın başlamasına onay vermiyor.

Vatandaşlar, çöplüğe dönen ve mevcut haliyle kentsel güvenlik açısından sorunlar oluşturan viyadüğün altının bir an önce düzenlenmesini istiyor.

Her iki projede de “TCDD’nin mülkiyeti dışında yapılması” yönünde görüş belirten bürokratların, eski İBB yöneticileri olması ise dikkat çekiyor.

Kaynak: İstanbul Times Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İBB 2020’DE 148 Bin Sokak Canlısı Muayene ve Tedavi Etti
İBB 2020’DE 148 Bin Sokak Canlısı Muayene ve Tedavi Etti
Özel Gereksinimli Çocuklara Özel Eğitim
Özel Gereksinimli Çocuklara Özel Eğitim
İBB Bilimsel Danışma Kurulunda Acil Tedbir Önerileri
İBB Bilimsel Danışma Kurulunda Acil Tedbir Önerileri
Genç ve Başarılı İş İnsanı Sancak Engin’den İnşaat Sektörüne Dair Önemli Açıklamalar …
Genç ve Başarılı İş İnsanı Sancak Engin’den İnşaat Sektörüne Dair Önemli Açıklamalar …
İmamoğlu’ndan Ahmet Arif Şiiriyle Dayanışma Mesajı:
İmamoğlu’ndan Ahmet Arif Şiiriyle Dayanışma Mesajı:

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169