Üniversite Tercihi Aşamasında İŞKUR Tam Destek Vermeye Devam Ediyor

İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Yunus YELMEN, üniversite tercihi yapacak olan tüm gençlerimizi İŞKUR İstanbul İl Müdürlüğüne beklediklerini belirterek her tercih döneminde olduğu gibi bu tercih döneminde de Kurum olarak tercih yapacak tüm gençlere desteğin verilmeye devam ettiğini belirtti.

YELMEN konuşmasına şöyle devam etti:

5 Ağustos’ta başlayan YKS Tercih döneminden itibaren İş ve Meslek Danışmanlarımız İl Müdürlüğümüz ve bağlı Hizmet Merkezlerimizde özellikle üniversite tercihinde kararsızlık yaşayan gençlerimize destek için ellerinden geleni yapmaktadır. Ben özellikle tercih döneminin son günü olan 20 Ağustos günü içinde hala tercihini yapmamış ve tercih yapmakta zorlanan Gençlerimizi özellikle kariyer yolculuğunun en önemli dönüm noktası olan üniversite tercihi aşamasında mutlaka Meslek Danışmanlarıyla görüşmeleri için İl Müdürlüğümüze ya da onlara en yakın Hizmet Merkezimizi ziyaret ederek danışmanlık hizmetinden yararlanmalarını öneriyorum.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)