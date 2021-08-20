banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1444.91
ALTIN
487.08
DOLAR
8.5069
STERLİN
11.6003
EURO
9.9413
İstanbul’da Su Sporları Heyecanı
İstanbul’da Su Sporları Heyecanı
Karpuz – Peynir İkilisine Dikkat!
Karpuz – Peynir İkilisine Dikkat!
SMA Tedavi Edilebilir Ve Önlenebilir Bir Hastalıktır
SMA Tedavi Edilebilir Ve Önlenebilir...
Tiroiddeki İyi Huylu Tümörler Yakılarak Yok Edilebiliyor 
Tiroiddeki İyi Huylu Tümörler Yakılarak...

Üniversite Tercihi Aşamasında İŞKUR Tam Destek Vermeye Devam Ediyor

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Ağustos 2021 Cuma 15:07
Üniversite Tercihi Aşamasında İŞKUR Tam Destek Vermeye Devam Ediyor
banner171

İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Yunus YELMEN, üniversite tercihi yapacak olan tüm gençlerimizi İŞKUR İstanbul İl Müdürlüğüne beklediklerini belirterek her tercih döneminde olduğu gibi bu tercih döneminde de Kurum olarak tercih yapacak tüm gençlere desteğin verilmeye devam ettiğini belirtti.

YELMEN konuşmasına şöyle devam etti:

5 Ağustos’ta başlayan YKS Tercih döneminden itibaren İş ve Meslek Danışmanlarımız İl Müdürlüğümüz ve bağlı Hizmet Merkezlerimizde özellikle üniversite tercihinde kararsızlık yaşayan gençlerimize destek için ellerinden geleni yapmaktadır. Ben özellikle tercih döneminin son günü olan 20 Ağustos günü içinde hala tercihini yapmamış ve tercih yapmakta zorlanan Gençlerimizi özellikle kariyer yolculuğunun en önemli dönüm noktası olan üniversite tercihi aşamasında mutlaka Meslek Danışmanlarıyla görüşmeleri için İl Müdürlüğümüze ya da onlara en yakın Hizmet Merkezimizi ziyaret ederek danışmanlık hizmetinden yararlanmalarını öneriyorum.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sanatçı Seyfi Dursunoğlu, Yenilenen Kabrinde Uyuyacak
Sanatçı Seyfi Dursunoğlu, Yenilenen Kabrinde Uyuyacak
Mülteci Akını Sorulan İmamoğlu: “Şu anki gidişat, bizi mutsuz etmekte”
Mülteci Akını Sorulan İmamoğlu: “Şu anki gidişat, bizi mutsuz etmekte”
İBB’nin Whatsapp Hattı Hizmette
İBB’nin Whatsapp Hattı Hizmette
İstanbul’da Su Sporları Heyecanı
İstanbul’da Su Sporları Heyecanı
SANLAB’a IDEF’21’de ‘Millileştirme Teşekkür Belgesi’
SANLAB’a IDEF’21’de ‘Millileştirme Teşekkür Belgesi’

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169