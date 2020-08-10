Ülkü Ocakları Genel Merkez Yönetimi belirlendi...

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı olan Ahmet Yiğit Yıldırım yönetimini belirledi. İstanbul Ülkü Ocakları 5. Bölge Başkanlığı ve Güngören Ocak Başkanlığı görevlerinde bulunan Ömer Şanlı'da Genel Başkan Ahmet Yiğit Yıldırım'ın yönetiminde görev aldı.

Türk Kültür Coğrafyasının araştırılması, Türk Dünyasına yönelik çalışmaları ile bilinen Deniz Güzelay Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı oldu.

İstanbul Ülkü Ocakları Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan, 5. Bölge Başkanlığı ve Güngören Ocak Başkanlığı görevlerinde bulunan Ömer Şanlı Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirildi.

İstanbul Ülkü Ocakları 2.Başkanlığı yapan Zekai Pınarbaşı da Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı oldu.

Muhammed Suat Uzun ise Genel Sekreter olarak görevlendirildi.