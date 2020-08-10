banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Gelin Canlar Bir Olalım,Gazetemize Ve Tv.Mize Sahip Çıkalım
Son Dakika
Gelin Canlar Bir Olalım,Gazetemize Ve...
Halk Yapılan Haksız Atamalara İsyan Ediyor...
Son Dakika
Halk Yapılan Haksız Atamalara İsyan...
PERİNÇEK: İstanbul Sözleşmesi'nin Dayattığı Hayat Tarzını Reddediyoruz !
PERİNÇEK: İstanbul Sözleşmesi'nin Dayattığı Hayat...
Avcılar Halkı Plajlarına Kavuşuyor
Son Dakika
Avcılar Halkı Plajlarına Kavuşuyor

Ülkü Ocakları Genel Merkez Yönetimi belirlendi...

Ülkü Ocakları Genel Merkez Yönetimi belirlendi... Güngörenli Ömer ŞanlıÜlkü Ocakları Genel Başkanı olan Ahmet Yiğit Yıldırım yönetimini belirledi. İstanbul Güngören'den Ömer Şanlı Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirildi. teşkilatlardan sorumlu...

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Ağustos 2020 Pazartesi 11:47
Ülkü Ocakları Genel Merkez Yönetimi belirlendi...
banner171

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı olan Ahmet Yiğit Yıldırım yönetimini belirledi. İstanbul Ülkü Ocakları 5. Bölge Başkanlığı ve Güngören Ocak Başkanlığı görevlerinde bulunan Ömer Şanlı'da Genel Başkan Ahmet Yiğit Yıldırım'ın yönetiminde görev aldı.

Türk Kültür Coğrafyasının araştırılması, Türk Dünyasına yönelik çalışmaları ile bilinen Deniz Güzelay Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı oldu.

İstanbul Ülkü Ocakları Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan, 5. Bölge Başkanlığı ve Güngören Ocak Başkanlığı görevlerinde bulunan Ömer Şanlı Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirildi.

İstanbul Ülkü Ocakları 2.Başkanlığı yapan Zekai Pınarbaşı da Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı oldu.

Muhammed Suat Uzun ise Genel Sekreter olarak görevlendirildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Halk Yapılan Haksız Atamalara İsyan Ediyor...
Halk Yapılan Haksız Atamalara İsyan Ediyor...
İstanbul İlçeleri Böcek İlaçlama
İstanbul İlçeleri Böcek İlaçlama
PERİNÇEK: İstanbul Sözleşmesi'nin Dayattığı Hayat Tarzını Reddediyoruz !
PERİNÇEK: İstanbul Sözleşmesi'nin Dayattığı Hayat Tarzını Reddediyoruz !
İmamoğlu : “Ayamama'yı Tekrar Eski Ruhuna Kavuşturacağız”
İmamoğlu : “Ayamama'yı Tekrar Eski Ruhuna Kavuşturacağız”
İstanbul’da Güvenilir Böcek İlaçlatma Firması
İstanbul’da Güvenilir Böcek İlaçlatma Firması

banner186

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169