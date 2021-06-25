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Ülke genelinde 47 bin 167 Personelin Katılımıyla “Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Önleme Uygulaması” Gerçekleştirildi

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 23.06.2021 tarihinde ülke genelinde eş zamanlı “Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Önleme Uygulaması” yapıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Haziran 2021 Cuma 09:41
Ülke genelinde 47 bin 167 Personelin Katılımıyla “Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Önleme Uygulaması” Gerçekleştirildi
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Genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması, güvenlik güçlerimizin her zaman ve her yerde varlığını vatandaşa hissettirerek alanda görünür olacak şekilde suç işleme amacındakilerin caydırılması, kısıtlanan iş yerlerine yönelik tedbirler ile sosyal izolasyon kurallarına uyulup uyulmadığının denetlenmesi, özellikle lokanta, restoran, kafe, pastane, kahvehane, çay bahçesi, park/bahçe, rekreasyon alanları, sahil bantları, internet kafe, playstation vb. oyun salonları, metruk binalar ile kamuya açık yerlerde salgının/bulaşın yayılım hızını kontrol altında tutulmasının sağlanması amaçlandı.

Ülke genelinde 11.716 karma ekip, 246 dedektör köpek ve 47.167 personelin katılımı ile yapılan uygulama sonucunda;

405.606 şahıs kontrol edilerek, 1.002 aranan şahıs yakalandı, 96 şahıs gözaltına alındı,

Sosyal mesafe kuralını ihlalden 467 ve diğer idari yaptırımlardan 165 olmak üzere toplam 632 şahsa idari ve 79 şahsa adli olmak üzere toplam 711 şahsa adli ve idari işlem yapıldı,

113.059 araç kontrol edildi, 4.329 araca idari para cezası uygulandı, 583 araç trafikten men edildi, 13 aranan araç yakalandı,

33.152 işyeri denetlendi, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 1 ve diğer idari yaptırımlar kapsamında 7 işyerine idari para cezası uygulandı,

Uygulamada çok sayıda silah, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Türk Polis Teşkilatı olarak başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleyen şahıs ve şahıslar ile mücadelemizi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımızı yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz.

T.c. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden Alıntıdır.

Son Güncelleme: 25.06.2021 09:51
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