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Ulaşılamayan Köylere Yardımlar Helikopterlerle Taşınıyor

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesi ile Sinop’un Ayancık ilçesinde ulaşılamayan köylere Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı helikopterler, Kızılay tarafından hazırlanan malzemelerini ulaştırıyor. 

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Ağustos 2021 Pazartesi 12:02
Ulaşılamayan Köylere Yardımlar Helikopterlerle Taşınıyor
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Kızılay Sinop ve Kastamonu’da kurduğu lojistik merkezler ile ulaşılamayan köylere gönderilecek yardım malzemelerinin helikopterlere sevkini sağlıyor. Hazırlanan yardım malzemeleri araçlarla alana getiriliyor. Yardımlar Kızılay gönüllüleri ile askerler tarafından helikopterlere yükleniyor ve köylere ulaştırılıyor. 

Gıda maddeleri, temizlik ve hijyen  malzemeleri, ekmek ve diğer ihtiyaç malzemelerinden oluşan yardım kolileri köylerin en uygun yerine indirilerek, ihtiyaç sahiplerine köylülerin desteği ile dağıtılıyor. Devletin ilgili kurumlarının ulaşılamayan köylere yol açma çalışmaları da diğer yandan devam ediyor. 

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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